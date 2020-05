Juan Cassá: la deriva del socio naranja

La figura de Juan Cassá emergió al calor de la "nueva política". La aparición de nuevos partidos trajo consigo también el advenimiento de líderes polémicos que moldearon perfiles personalistas y controvertidos. Cassá es uno de ellos, en una ciudad abierta como Málaga donde Ciudadanos cuajó desde el principio. Ahora acaba de saltar nuevamente a la actualidad, protagonizando otro capítulo de su particular deriva política. ¿Quizás el último? El pasado lunes anunció su baja de la formación naranja y su paso al grupo no adscrito en el Ayuntamiento y la Diputación de Málaga. "Ciudadanos comienza una nueva etapa y considero que ha terminado un ciclo para mí. Ya no siguen liderando el partido las mismas personas con las que empecé ni los planteamientos y principios son los mismos que yo compartía plenamente y que me llevaron a participar con gran ilusión en el proyecto", dijo en las redes sociales, además de dejar constancia de que cree "firmemente en el potencial de Málaga y pondré todo de mi parte para defender sus intereses y los de la ciudadanía". De paso, Cassá deja en el alambre al gobierno municipal de Francisco de la Torre -que gobierna en coalición con Ciudadanos-, con el regidor de baja y la provincia sumida en la crisis del coronavirus, la zona más castigada de Andalucía.

Este asturiano nacido en 1974 ya estuvo vinculado a “Sociedad civil y democracia”, el partido fundado por Mario Conde. En 2015 fue elegido candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Málaga, imponiéndose al otro aspirante: Javier López. Consiguió tres ediles y la formación naranja fue la llave de la gobernabilidad de la ciudad, dando su apoyo a De la Torre. Entonces inició una frenética actividad pública, aunque el alcalde popular acumula mucha experiencia en estas lides.

Sin embargo, comenzaron a evidenciarse las diferencias con las direcciones provincial y autonómica del partido. Dimitió su número dos, Gonzalo Sichar, y su nombramiento como candidato en las elecciones municipales de 2019 se retrasaba. Finalmente, volvió a liderar la lista y a ser llave de gobierno, pero no quiso ninguna responsabilidad en el Consistorio. Se refugió en la Diputación y mantuvo el cargo de portavoz del partido en la institución.

En la trayectoria política de Cassá llama la atención su apoyo al PP y, por otro lado, los ataques a esta formación para desestabilizarla en las instituciones, sobre todo en el Ayuntamiento. A escasos meses de las elecciones de 2019 barajó una moción de censura contra De la Torre, tras conocerse la imputación de dos ediles por supuestas injerencias políticas en la tramitación de expedientes administrativos urbanísticos. No la llegó a presentar y, tras los comicios, apoyó al regidor. Además, en una moción ordinaria, expresó que su intención era la de “tocar los cojones”. Quería comprobar el cumplimiento de la ley de contratos estatal, no sin antes advertir en el escrito de que “en eso son bastante escrupulosos”. Con su baja de Ciudadanos se abre una nueva etapa en el partido en Málaga, con una dirección renovada a nivel nacional y con unos resultados electorales a la baja.