La Junta presentará el lunes la documentación para que toda Andalucía pase a Fase 3

“Nos hubiera gustado que se evitara un retraso que nunca hemos llegado a entender, pero es una buena noticia que Málaga y Granada accedan a la Fase 2 desde el lunes. Lo lógico es que si la incidencia del virus sigue siendo baja las ocho provincias puedan pasar juntas a la Fase 3”, señaló el presidente de la Junta, Juanma Moreno. La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha conocido este jueves la decisión del Ministerio de Sanidad en cuanto al cambio de fase de las provincias de Málaga y Granada. Así, ambas provincias en su totalidad se incorporarán el 1 de junio a la Fase 2. En este sentido, el consejero del ramo, Jesús Aguirre, ha afirmado en una nota que “el próximo lunes presentaremos toda la documentación para que Andalucía entera, tal y como se merece, pase a Fase 3 a la mayor brevedad posible”.

"Una vez que el Ministerio de Sanidad y el propio presidente del Gobierno han anunciado que no es necesario permanecer dos semanas en una misma fase, espero que Málaga y Granada pasen, por fin, a Fase 3 junto con el resto de las provincias de Andalucía", ha señalado.

Del mismo modo, ha recordado que las cifras epidemiológicas de Andalucía avalan este cambio de fase, pues "en los datos publicados hoy por el Ministerio de Sanidad tenemos la menor incidencia acumulada del país en los últimos 14 días, un 1,64".

No obstante, el consejero ha advertido que "no se puede bajar la guardia, el virus sigue entre nosotros", y por eso ha insistido una vez más en la responsabilidad de toda la sociedad, haciendo un llamamiento a seguir guardando las pautas establecidas de distanciamiento social y el uso de mascarilla siempre que el distanciamiento no pueda ser posible, con el correcto y continuo lavado de manos, así como la limpieza y desinfección de superficies.

También ha recordado que "se sigue trabajando para evitar un repunte de los casos, diagnosticar precozmente a los positivos, curar a los contagiados y hacer un seguimiento pormenorizado de todos y cada uno de los pacientes que hay en la comunidad autónoma".

pic.twitter.com/ebj21M0PDy — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) May 28, 2020

Por su parte, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, saludó que el Ministerio de Sanidad haya autorizado que las provincias de Málaga y Granada pasen desde el próximo lunes, 1 de junio, a la fase 2 del plan de transición a la “nueva normalidad” de la crisis del coronavirus y ha confiado en que las ocho provincias andaluzas puedan pasar a la fase 3 el lunes 8 de junio.

Marín se ha pronunciado de este modo en un comentario publicado en Twitter: “Es una buena noticia que Málaga y Granada pasen a la fase 2. Ambas cumplían con todos los requisitos para haberlo hecho ya esta semana. Ahora esperamos que el siguiente lunes 8 todas las provincias andaluzas puedan pasar a la fase 3. Gracias por vuestra responsabilidad”, ha asegurado el vicepresidente andaluz.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha considerado “una buena noticia” el pase de la provincia a la fase 2 del plan de desescalada ha incidido en que es “muy positivo” para ir recuperando la normalidad, la actividad económica y los empleos, aunque llega “con una semana de retraso”. Así, ha reiterado que “sigue sin entender” las razones por las que Málaga va siete días por detrás del resto de Andalucía y de otras provincias “con peores datos”. Pese a ello, ha recalcado que es “un paso adelante muy positivo”.

Este pase a la fase 2 a partir del próximo lunes, 1 de junio, permitirá, según el también presidente de Turismo Costa del Sol, "ir recuperando la actividad económica y los empleos que se han perdido o paralizado durante esta grave crisis" derivada de la pandemia del COVID-19.

Pasar a una nueva fase del plan de desescalada del Gobierno central permitirá "reabrir todas las playas y autorizar los baños y así reactivar nuestro sector turístico, como están haciendo los destinos de la competencia".

“No pararemos de pedir que el Gobierno se rija por datos sanitarios y, con ellos en la mano, nuestra provincia debería avanzar a la fase 3 con el resto de Andalucía si se dan las circunstancias”, ha manifestado Francisco Salado, quien ha enviado un mensaje de prudencia a la ciudadanía.

En este sentido, ha subrayado que es “importante que los malagueños y quienes nos visiten sigan cumpliendo con las normas y con las pautas de higiene y distancia que nos están haciendo doblegar la epidemia”.