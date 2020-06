El sector taurino se querellará contra el director del SEPE en Sevilla por denegar ayudas

La Fundación Toro de Lidia (FTL) y la Unión Nacional de Picadores y Banderilleros Españoles (UNPBE) han anunciado la interposición de una querella criminal contra Enrique González, director del Servicio de Empleo Público Estatal de Sevilla (SEPE), por denegar de manera reiterada a los profesionales del toreo las solicitudes de prestación extraordinaria presentadas.

Los profesionales taurinos, advierte la FTL, “están recogidos como artistas en espectáculos públicos desde 1985 y hasta ahora no han podido acceder a las prestaciones extraordinarias aprobadas en el Real Decreto Ley 17/2020 por la sistemática discriminación de la delegación de Sevilla”, ha denunciado la Fundación en un comunicado.

Dicho decreto, aprobado el pasado 5 de mayo en el marco del estado de alarma por la pandemia del coronavirus, recoge unas prestaciones extraordinarias al desempleo dirigidas al colectivo de artistas en espectáculos públicos, entre los que se encuentran los profesionales taurinos, incluidos en la categoría de artista en espectáculo público desde el Real Decreto 1435/1985, de 1 de agosto, explican en el comunicado.

Sin embargo, esta prestación está siendo denegada de manera reiterada por la oficina del SEPE de Sevilla, han denunciado ambas asociaciones.

Según ha señalado uno de los profesionales afectados, la Dirección Provincial "ha ordenado dejar fuera a los toreros porque no somos artistas y dicen que no estamos dentro del sector cultural o simplemente porque estas prestaciones no son para toreros”.

La FTL y la UNPBE quieren solicitar “las máximas penas” previstas en la ley como es la inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 9 a 15 años.

Asimismo, han anunciado que próximamente interpondrán idénticas acciones contra los responsables de otras direcciones provinciales e instancias superiores "que puedan ser igualmente responsables”, según el comunicado.