Constituidas las comisiones para el seguimiento de las medidas Covid para la vuelta al cole

“El riesgo cero no existe, pero Andalucía está preparada”. La Junta subraya el mensaje de seguridad de cara al arranque del curso escolar y enfatiza que “hay un protocolo establecido”. “Hoy se ha iniciado el ciclo de infantil de 0 a 3 años. Se le ha hecho el test a lo trabajadores, entre el 27 y el 31 de agosto”, explicaron los consejeros de Presidencia, Elías Bendodo, y Salud y Familias, Jesús Aguirre, tras el Consejo de Gobierno. Se ha destinado “340 millones” a las guarderías, “un 15% más que el año pasado tras doce años de congelación del precio-plaza, que asfixió a muchas pequeñas guarderías”. Aguirre destacó que “desde finales de mayo” de viene trabajando en la vuelta al cole. “Garantía cero no tenemos” pero no se ha dejado nada a la improvisación”, explicó. “Todo se rige según protocolo”, dijo, tras recordar que “los niños enferman menos y con menos gravedad y son menos contagiosos, seis veces menos que el adulto. La vuelta al colegio no se tiene por qué pensar que es un enorme riesgo”, indicó. Se han realizado pruebas a maestros y trabajadores de los centros: en concreto, 14.482 test, de los que 113 presentan signos de haber pasado la enfermedad. En los próximos días, se realizará la prueba a los150.000 de primaria y se procederá a la distribución de mascarillas e hidroalcoholes. Otro de los puntos de refuerzo que explicó Aguirre es que la Junta tratará de llegar este año al 75% de la población en la campaña de vacunación. Es la cifra que recomienda la Organización Mundial de la Salud, priorizando a mayores, personas en riesgo, embarazadas y menores con patologías previas. Se ha adquirido cerca de tres millones de dosis. El año pasado fueron 1.350.000 y un millón de neumococos. Otra de las medidas relacionadas con la vuelta al cole es la composición y constitución de las comisiones autonómica y provinciales para el seguimiento de las medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud frente al Covid-19 en los centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía.

Según la referencia del Consejo de Gobierno, “estas comisiones tienen como objeto el seguimiento de la aplicación de las medidas y la toma de decisiones conforme se pueda ir modificando la situación de la pandemia o fuera necesario la modificación o adaptación de las medidas y/o recomendaciones implementadas en los distintos centros”. La comisión autonómica estará constituida por un referente Covid regional en salud, un subdirector de protección de la salud, un miembro del Servicio de vigilancia y salud laboral de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Familias, una persona adscrita a la subdirección de Asistencia Sanitaria/Coordinación Salud, el secretario general de Educación y Formación Profesional, el director general de Planificación y Centros, un responsable de prevención de riesgos laborales y un técnico responsable de promoción de hábitos saludables.

Por su parte, “cada comisión provincial estará constituida por los delegados territoriales de Educación y de Salud, el referente Covid provincial en salud, el jefe de servicio de Salud de la delegación territorial, el inspector jefe de Educación, y un responsable de la unidad de prevención de riesgos laborales”.