Se busca sustituto para el busto del Rey emérito en Cádiz

Desde el Ayuntamiento de Cádiz afirman que la retirada del busto del Rey emérito Juan Carlos I de una de las avenidas de la capital no se hizo “con nocturnidad y alevosía”, sino porque esa vía urbana ya no lleva el nombre del monarca y pasó a rotularse como Sanidad Pública. ”Asombra que se haya montado este pequeño revuelo por la retirada material del busto cuando la carga simbólica también estaba con la del nombre de la avenida y ahí nadie dijo nada”, ha asegurado a Efe el delegado de Patrimonio Municipal, Francisco Cano.

El concejal ha defendido la retirada del busto ante las críticas recibidas alegando que no hubo alevosía, ya que era una tarea que “había que hacer”, ni tampoco nocturnidad, pues el busto, ha recordado, fue removido a las 9 de la mañana. Ha añadido que la supresión del nombre y del busto de Juan Carlos responde a un acuerdo plenario votado en agosto del año pasado, pero ha admitido que aún no tiene sustituto. En ese punto, ha expresado su deseo de llegar a un consenso tras asegurar que la avenida al monarca no lo fue “en su momento”.

Cano ha señalado que en otras capitales de provincia se está optando por esculturas de Jaume Plensa para homenajear a los sanitarios aunque, ha matizado, “habría que ver si es el tipo de monumento que queremos poner”. De lo que no duda es de que “la figura de Juan Carlos está ahora en cuestión” y sostiene que, “aunque el relato esta aún por construir”, la familia del Rey emérito ha avanzado en ello al retirarle la asignación y “desmarcarse” de cualquier actividad relacionada con él.