El Hospital Regional de Málaga contará con 60 camas más tras la del Centro Guadalmedina por la Diputación

La Diputación de Málaga ha cedido a la Junta de Andalucía el Centro Guadalmedina, espacio colindante con el Hospital Regional Universitario, lo que permitirá ampliar en 60 el número de camas de hospitalización para pacientes covid leves y paliar así la presión asistencial en esta tercera ola. Así lo han anunciado este sábado el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, junto al presidente de la Diputación, Francisco Salado.

El consejero ha agradecido a la Diputación “su colaboración e inmediatez” en la cesión de este centro, que cuenta con 3.800 metros cuadrados, con espacios de hospitalización, así como con otros de trabajo tanto para la enfermería como para facultativos.

Por su parte, el presidente de la institución provincial ha agradecido una vez más al Gobierno andaluz la colaboración en materia sanitaria, donde ambas entidades trabajan también por el tercer hospital para Málaga. En este sentido, Salado ha recordado el pleno de febrero se aprobará la cesión definitiva. Es por ello que subrayó “la firme apuesta” de la Junta por un proyecto que “llevaba dos décadas prometido por el anterior Gobierno”. “La eficacia de un Gobierno se mide por los hechos y no por las palabras. Y ha habido gobiernos de la Junta que no han parado de hablar del tercer hospital, del ‘macrohospital’, pero no han hecho nada”, ha añadido.

En relación con el Centro Guadaledina, la dirección de Servicios Generales del Hospital Regional Universitario de Málaga han adecuado los espacios del centro para su uso sanitario. Para ello, se han hecho labores de adecuación y mejoras, como revisión de la acometida eléctrica, fontanería y climatización. Además se han habilitado circuitos con esclusa para la seguridad de los profesionales para la retirada de los equipos de protección individual así como zonas de trabajo para ello.

El centro Guadalmedina cuenta con dos plantas y 19 habitaciones, que se han dotado de cabeceros con gases medicinales, respiradores, sistema de llamada paciente enfermera y un carro de parada. Inicialmente se han dispuesto treinta camas articuladas, mesitas de noche y sillones.

También se han habilitado dos espacios comunes con sillones y una sala para tratamientos y estar de enfermería. A partir del lunes se podra* empezar a trasladar pacientes con coronavirus que tengan si*ntomas leves pero que necesiten hospitalización.

Con este nuevo espacio, la Dirección del Hospital Regional de Málaga aumenta su capacidad de hospitalización para pacientes con infección por covid, espacio que se suma a las diferentes unidades ya habilitadas y dotadas de circuitos de seguridad.