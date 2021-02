Los sindicatos piden en Andalucía el cierre temporal de colegios en los municipios con alta tasa covid

Los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial han exigido a la Consejería de Educación y Deporte de la Junta el cierre temporal por un periodo de 14 días y con carácter revisable de los centros educativos que se encuentran en municipios de Andalucía cuya tasa acumulada de incidencia por Covid-19 supere los 1.000 casos por 100.000 habitantes, así como que los docentes sean colectivo «prioritario» en la vacunación o que se dote al profesorado de mascarillas FFP2.

La Mesa se ha celebrado a petición de las organizaciones sindicales para abordar de forma monográfica la situación de las aulas andaluzas ante la evolución de la crisis sanitaria y, aunque se ha reafirmado la apuesta por la enseñanza presencial, se ha considerado que «ha llegado el momento de que la Administración educativa tome, de forma inminente, medidas puntuales de este tipo en las localidades que se encuentran en esta situación, es decir, las catalogadas de grado 2».

En concreto la portavoz de CSIF-A Educación, Pilar González, ha sostenido que «el cierre puntual y temporal de los centros en estas zonas, que se revisaría una vez transcurrido el plazo de 14 días que establecen las propias autoridades sanitarias, serviría para contener la propagación de contagios en la comunidad autónoma y para evitar que los centros escolares se conviertan en lo que no queremos, en lugares inseguros para alumnado y profesorado». «La realidad de los centros educativos no puede ser ajena a la de los 287 municipios andaluces que han entrado desde este miércoles en grado 2, con cierre perimetral y suspensión de toda actividad no esencial», ha añadido. De su lado, CC OO ha denunciado «la falta de información» sobre contagios y confinamientos en los centros.