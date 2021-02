Moreno cree que “hasta ahora” Vox en Andalucía “nunca ha vulnerado el marco constitucional, como sí persiguen Podemos y ERC”

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha manifestado este viernes que, hasta ahora, Vox, en Andalucía, “nunca ha vulnerado” el marco constitucional, sino que reivindica su vigencia, frente a formaciones como Podemos o ERC que persiguen “vulnerar” la Constitución y acabar con el régimen del 78.

Así se ha pronunciado Moreno, en declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, tras ser preguntado sobre si Vox es una “amenaza” para la democracia, ante lo que ha indicado que todo el que asuma la Constitución Española, que son las reglas del juego, y no legitime la violencia “no es una amenaza”. “A mí me preocupan los que no respetan las reglas del juego y que legitiman la violencia para llegar a fines, eso sí que es un peligro para la democracia”, según ha indicado.

Ha querido dejar claro que, por la experiencia que ha tenido con Vox en Andalucía, hasta ahora, esa formación “nunca ha vulnerado” ni ha hecho declaraciones que vulneren el marco constitucional, sino que ha sido respetuoso y ha reivindicado su vigencia. En cambio, según ha señalado, hay otros partidos “que no lo hacen”, como el caso de ERC, que no quiere la Constitución y la “vulnera de manera cotidiana”, Bildu y “hasta Podemos”.

Según ha señalado, los propósitos que tiene Podemos son “vulnerar la Constitución y el régimen del 78 quiere liquidarlo, textualmente”, acabando con la monarquía parlamentaria o incluso planteando la intervención en todos los sectores, incluidos los de los medios de comunicación. “Podemos, sin duda alguna, tiene un afán de vulnerar y de sobrepasar el marco constitucional y lo hace a diario”, ha sentenciado.

Moreno ha insistido en que, hasta ahora, no ha oído a Vox en intervenciones en el Parlamento andaluz o en declaraciones públicas hacer pronunciamientos en contra de la Constitución.

Respecto al anuncio que hizo ayer el portavoz de Vox en el Parlamento, Alejandro Hernández, de que dejarán de apoyar iniciativas del Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) hasta que no se implante en esta comunidad el llamado “pin parental” (autorización expresa de los padres para que sus hijos participen en actividades escolares complementarias), Moreno ha indicado que eso es parte del “juego político”, que consiste en el “toma y daca”.

Ha indicado que en las negociaciones que hay con Vox existen “desavenencias” y ha querido dejar claro que todo lo que está en el Estatuto de Autonomía es “negociable y lo que está fuera, no es negociable”.

Ha explicado que lo que se ha acordado con Vox es dar más transparencia a las actividades complementarias en los colegios, a través de información a los padres, y que éstos tengan la libertad “de decidir si esa actividad complementaria la puede hacer su hijo o no”. A partir de ahí, según ha apuntado, ha habido un debate semántico y de contenido que está “fuera lugar”, que ha llevado de una manera, quizá “exagerada”, a decir a Vox que “rompe cualquier apoyo político al Gobierno”.

“Pues ellos tendrán que explicarlo. Tendrán que explicar a su electorado si van a empezar a votar junto con Podemos, Anticapitalistas y PSOE en los casi dos años de legislatura que restan”, según ha señalado Moreno, insistiendo en que Vox tendría que explicar a sus votantes esa decisión.

De otro lado, Moreno, ha comentado que, “desgraciadamente”, el próximo 8 de marzo --Día Internacional de la Mujer-- “no es momento de salir a la calle” como consecuencia de la pandemia de Covid-19, y ha pedido no caer en el “error” que, a su juicio, se produjo el año pasado en torno a esa fecha, cuando sí se celebraron movilizaciones masivas, lo que “nos costó caro, en forma de contagio masivo y de pérdida de vidas humanas”.

Por tanto, de cara a ese día “se pueden hacer muchas cosas” que no impliquen manifestaciones, porque “ya cometimos un error el año pasado con el 8M”, que “nos costó caro, en forma de contagio masivo y de pérdidas de vidas humanas”. “No caigamos otra vez en el mismo error, aprendamos del pasado”, ha añadido.

De igual modo, acerca de las consideraciones que este pasado jueves realizó el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que no se mostró contrario a que se lleven a cabo manifestaciones por el 8 de marzo “siempre que se tomen las medidas de precaución adecuadas”, Moreno ha comentado que dicho epidemiólogo “está abonado a la polémica y la contradicción”.

“Me da mucha pena”, porque “creo que (Fernando Simón) ha perdido enormes dosis de crédito y ya hoy no es ninguna referencia para la mayoría de ciudadanos”, ha añadido el presidente de la Junta, para remachar que lo que dijo el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias “no tiene ningún sentido” e incluso “casi va en contra de las palabras de la propia ministra” de Sanidad, Carolina Darias, que ha dicho que “no ha lugar” a la celebración de manifestaciones por el 8M.

Juanma Moreno se ha preguntado que, “si hemos cancelado la Semana Santa” o “estamos limitando las reuniones en hostelería a cuatro personas” en Andalucía, “cómo vamos a pensar en una manifestación de 500 personas”.

“Y luego, ¿quién controla que sean de 500?”, o que sus participantes “guarden un metro y medio de distancia” entre ellos, se ha cuestionado también el presidente de la Junta, quien en ese sentido ha señalado que, “una vez que hay concentraciones muy grandes, es muy difícil de controlar”.

En todo caso, Moreno ha querido dejar claro que el 8 de marzo es un día “muy importante” y “muy señalado en el calendario de los españoles”, porque es el día en el que “el conjunto de la sociedad tenemos que reivindicar la plena igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres”.

En esa línea, ha avanzado que desde la Junta van a promover ese día “todos los esfuerzos para reivindicar y poner el foco en algo que sigue siendo injusto”, en referencia a cuestiones como las diferencias salariales entre hombres y mujeres, pero ha insistido en que “este año, desgraciadamente, no es el momento de salir a la calle”.