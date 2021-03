Vox desautoriza las declaraciones de su concejal en Baza

“Simplemente no lo apoyo porque no representa a la mujer real. Así de claro. Creo que al frente de ese día 8 de marzo hay mujeres que no son mujeres”. Las palabras del concejal de Vox en Baza Rafael Azor han sido desautorizadas por su formación política.

“Ante las declaraciones realizadas durante el Pleno de febrero por Rafael Azor, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Baza, Vox quiere informar de que desautoriza dichas afirmaciones, ya que no están en absoluto en consonancia con ideario político de nuestra formación y no representan nuestro modo de valorar el deporte femenino”, señaló el partido de Abascal.

Asimismo, “Vox va a iniciar un proceso interno para determinar si sus declaraciones han contravenido los estatutos de nuestra formación política, y en el caso de haber sido así, se aplicará lo estipulado en el régimen sancionador de nuestros estatutos”, concluyó.