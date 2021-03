Moreno defiende por primera vez la unión con Cs y Marín ahora «lo descarta totalmente»

El Informe de Opinión Pública realizado por NC Report para LA RAZÓN con motivo del Día de Andalucía señalaba que el 46,1% de los encuestados se muestra a favor de que PP y Cs se presenten como una candidatura a las elecciones andaluzas. En concreto, el 14,3% lo ve muy bien y el 31,8% lo considera bien. El mayor apoyo a la fusión de las siglas para los comicios está en la franja de más de 55 años, con un 36,2% que lo considera bien. El presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, por primera vez, ha señalado, en una entrevista en La Vanguardia, que «PP y Ciudadanos deben sopesar una alianza electoral, sin opas ni presiones». El vicepresidente andaluz, Juan Marín, declaró «descartado totalmente» la coalición, abogando por ir cada uno «con sus proyectos». Cuando hace unos meses fue Marín quien apostó por la unión electoral, Moreno señaló que falta media legislatura hasta las elecciones. Quien siempre ha mantenido la misma postura –y de ahí el cambio público de parecer de Marín– es la líder de Cs, Inés Arrimadas, que volvió a rechazar el pacto: «Cada partido tiene que seguir su camino».

Moreno argumentó que ambos partidos ya son aliados en la Junta, así que «por qué no pensar que en un futuro podemos ir juntos». El presidente andaluz defiende que «estas cosas no se pueden hacer por imposición si no con inteligencia y de forma natural. No hay que hacer grandes operaciones de presión, ni opas, sino ver si nos va mejor juntos o separados». El presidente andaluz aboga por esta fórmula también para las generales porque «hay muchas circunscripciones en las que por muy poco se pierde un escaño en el centro». Moreno mantiene que quiere agotar la legislatura hasta finales de 2022 pero «puede haber variables que yo no puedo controlar».

El vicepresidente Juan Marín, por su parte, señala ahora que «la fórmula debe seguir siendo la misma» que hasta ahora, con Cs con «su proyecto político, con sus propuestas», y el PP «con las suyas». «Y después buscar lo que nos une», concluyó. «Los andaluces entienden el papel de ambas formaciones y el tema dde ir en una coalición lo hemos descartado», dijo. El vicepresidente de la Junta explicó sobre el funcionamiento del Gobierno de coalición que integran PP y Cs que a«Andalucía le va bien porque hay un gobierno de coalición de dos fuerzas diferentes, pero tenemos puntos en común». Primero Marín propuso la coalición y los populares lo aparcaron. Ahora Moreno –como antes el regidor de Málaga, Francisco de la Torre– apuntó a la unión y Cs lo rechaza. Aunque la sucesión cronológica de acontecimientos apunta a un problema entre PP y Cs de lo que se viene denominando «timing», el problema real deriva en que el crecimiento de Vox en las encuestas les otorga tanto peso electoral que ya han avanzado que querrán entrar en la Junta. Cs viene descartando esta opción de pleno y Moreno también apuesta por la centralidad. Por su parte, la secretaria general del PSOE -A, Susana Díaz, reprochó al presidente de la Junta que «con un millón de parados» y el complicado escenario actual esté «haciendo cuentas electorales» cuando quedan dos años para las elecciones autonómicas.