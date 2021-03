Un nuevo libro visibiliza mediante testimonios la dureza de la endometriosis

Pábilo Editorial ha publicado ‘Endoguerreras’, una obra coordinada por Yolanda Álvarez, afectada de endometriosis, que muestra, a través de testimonios de especialistas, familiares y pacientes, la dureza de una enfermedad que afecta a entre el 10 y el 15 % de las mujeres.

A tres días de que se celebre el Día de la Endometriosis, el próximo domingo, sale a la luz este libro que, a lo largo de sus 168 páginas, revela las complejidades de esta dolencia, cómo se trata médica y psicológicamente, por dónde camina la investigación y cómo es el día a día de las mujeres y los familiares que tienen que convivir con esta enfermedad aún por muchos desconocida, ha informado la editorial en un comunicado.

Como ha explicado Yolanda Álvarez, “qué es la endometriosis, lo explicarán los profesionales, pero entre todos vamos a hablar de ella, cada uno en su área, y cómo lo viven las amistades o conocidos, familiares y afectadas desde su punto de vista.

“La regla no tiene que doler demasiado fuerte; al habernos enseñado que ese dolor era normal, aguantamos mucho dolor y no es normal ni tener mucho dolor, ni que te desmayes, ni que se te paralicen las piernas, ni que tengas hemorragias y dolor en las relaciones sexuales, todo esto no es normal. Nos afecta a nivel familiar, laboral y social, ya que nos impide, a algunas de nosotras, vivir una vida con normalidad”, ha añadido.

Por su parte, el psicólogo Silverio Victoria, uno de los participantes del libro, precisa en la sinopsis que la endometriosis es “una enfermedad crónica que dificulta sobremanera el día a día de las pacientes tanto a nivel físico como psicológico; una enfermedad difícil, muy dolorosa y desconocida, pero que se acaba dominando, controlando y aprendiendo a vivir con ella”.