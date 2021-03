El PP de Nerva se enfrenta a la dirección provincial por el cierre del vertedero

El PP de Nerva ha acusado a la dirección provincial del partido de “boicotear” su trabajo para buscar una solución al problema de residuos tóxicos y peligrosos de la localidad y poner fecha al cierre del vertedero.

En un comunicado, los populares de Nerva han señalado que el PP de Huelva “no sólo no muestra ningún interés en buscar una fecha para el cierre del vertedero, sino que además se dedica a llamar a los compañeros de la provincia para que no apoyen al PP de Nerva y mandan comunicados internos diciendo que se está trabajando en el tema cuando lo único que se hace es eternizar el problema con reuniones inútiles que no tienen ninguna efectividad”.

José Antonio Lozano, presidente del PP de Nerva, ha manifestado que “la gota que colma el vaso es que lleven dos días llamando a los compañeros de la provincia diciéndoles que no se hagan la foto de apoyo con los compañeros de Nerva”.

El PP nervense lamenta que “esa sea la actitud de una Provincial que, en lugar de ayudarnos y pedir junto a Nerva y la Cuenca Minera una fecha para el cierre del vertedero y la no instalación de la Planta de Tecnosuelos de La Dehesa, en Minas de Riotinto, se dedica a boicotear nuestro trabajo”.

Por ello, van a pedir una reunión urgente con la consejera de Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, para que “intervenga y busque una fecha para el cierre del vertedero y para evitar la pestilente planta de tecnosuelos de La Dehesa”.