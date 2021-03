Colocar la bisagra

Se ha vuelto a poner de moda el término «fontanero», ya saben, aquellos que desde la sombra mueven los hilos para salirse con la suya siempre en los partidos políticos. Personas grises que no suelen destacar por ellas mismas pero que tienen siempre dos barajas: una para no perder nunca y otra para ganar siempre. Aunque a veces no, porque siempre hay alguien más listo que tú que te deja con dos palmos de narices como acaba de suceder en territorio murciano. En tres días de vértigo, asistimos a un partido de tenis entre el PP y Cs que ha dejado asombrada a la mayoría de la opinión pública, que no se esperaba que Inés Arrimadas llegara a la conclusión de que lo mejor para su partido era romper el pacto de Gobierno con los populares. La pelota fue durante horas a un lado y a otro de la pista, pero ya saben de quién es el «match point». Cs ha cometido el doble error de pensar que Sánchez y su equipo de «fontaneros» podría desestabilizar a la derecha y así recuperar el brillo perdido en Cataluña. No han entendido nada, y no lo hacen, porque por muchos ideólogos y listos que rodean a los políticos, al final los hechos son los que te retratan. Además del ridículo ante toda España, los españoles no entienden que en lugar de apostar por la estabilidad, como ha sucedido en San Telmo, donde la mejor noticia es que no hay noticia, en un momento extremadamente delicado y con la OCDE alertando de que España ha sido el país más azotado por la crisis económica de los más desarrollados, rompamos los pactos. Sacar una bisagra de su sitio solo necesita de mucha fuerza o mucha torpeza, encajarla de nuevo y que la puerta vuelva a abrir bien es mucho más difícil. Hagan la prueba, saquen una puerta de su marco y traten de recolocarla otra vez, ustedes solitos, mientras piensan en Inés Arrimadas llevándose las manos a la cabeza por la ocurrencia de Vox de plantear una moción de censura en plena pandemia.