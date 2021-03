¿A las urnas?

Vox agita otra vez la bandera de las elecciones en Andalucía, sin que haya ninguna razón para que tengamos que volver otra vez al colegio electoral. Sólo porque de manera intencionada, como Peter Sellers en «El Guateque», Inés Arrimadas se la jugara todo a nada para tratar de quitarle varias autonomías al PP, no hay que desmontar el modelo que funciona en San Telmo desde diciembre de 2018. La jugadita quedó en nada, en un bocinazo, que ha hundido a los naranjas en las encuestas con la lógica merma de la confianza de sus votantes. Después de casi 40 años de gobiernos del PSOE, la dupla del centro-derecha lleva un cuarto de hora, como quien dice, apechugando con la peor de las situaciones para cualquier político decente. De momento le salen las cuentas y la región se encuentra estabilizada. ¿Rompemos la baraja otra vez? Cuando hay partido para rato, según las encuestas, para los de Moreno, que se han centrado en desatacar el barco pese a que la marea viene con fuerza. El problema lo encuentran en quienes deben sumar esfuerzos, o así se les presupone, para tirar de la soga. Me explico, no tiene ninguna utilidad convocar unos comicios con los presupuestos aprobados, el virus sobre nuestras vidas y la economía pendiente de un hilo ante las malas perspectivas que acaba de anunciar el Banco de España. Ante el frentismo y la agitación en las redes, la gestión en los despachos del Parlamento donde se presupone que se debe hacer mucho más que incubar una guerra de banderas. Los andaluces, en las puertas de esta Semana Santa dolorosa, no estamos para observar atónitos cómo los que apoyaron una nueva etapa política se dedican, cada dos por tres, a presionar al Ejecutivo regional única y exclusivamente para sacar pecho y decir que aquí estamos. La mejor campaña que cualquier partido puede llevar a cabo ante esta incertidumbre instalada en nuestras vidas pasa por sumar fuerzas, recursos e intenciones en doblegar al virus, para de paso atenuar la sangría de nuestros sectores productivos clave. Una urna no nos va a sacar de la pandemia.