Una limpiadora española en Suiza revela la diferencia de sueldos: "Cobro más limpiando aquí que un ingeniero en España”

La diferencia de sueldos en España respecto a otros países de Europa puede ser muy palpable. Un profesional sanitario explicó la diferencia de ahorro entre ambos países. En el país helvético ahorra 2.063 euros al mes por los apenas 217 euros en nuestro país. La diferencia en sueldo es abismal, en España ganaba 1.182 euros mensuales mientras que en Suiza cobra 5.100 euros. Pese a ello, explicó que trabajar en Suiza "no es estar en las montañas, rodeado de paisajes preciosos, comiendo fondue, esquiando y ganando cantidades ingentes de dinero casi sin esfuerzo". La diferencia de salario en este trabajo es clara, pero... ¿qué ocurre en otros?

Ana Marina Lasso, una española que está viviendo en Suiza, revela mediante un vídeo en TikTok la situación con trabajos no cualificados. Ella trabaja como limpiadora, "uno de los trabajos no cualificados, junto con la hostelería y la construcción, que más desempeñan los españoles que van a trabajar a Suiza sin saber alemán". La española explica que existen tres tipos de posibles trabajos de limpieza en el país alpino, limpieza de fábricas, limpieza de tiendas y limpieza en casas de particulares. Este último trabajo es el que ella realiza.

El salario de una limpiadora en Suiza

Esta española cobra por servicio, es decir, en función de las horas que pase limpiando en la casa. Ana Marina tiene un salario de 28 francos la hora. En el caso del vídeo en el que explica su salario, estuvo limpiando cuatro horas, por lo que recibió un total de 112 francos. Con el cambio de moneda, se queda aproximadamente en 120 euros. Por tanto, tiene un salario de 30 euros la hora. "A mí me gusta limpiar por lo que no me parece un trabajo difícil de desempeñar", afirma esta española en el vídeo.

"Gano más limpiando casas en Suiza que un ingeniero en España", concluyó al final del TikTok. Esto es cierto, ya que según la web 'talent.com', empresa especializada en el análisis de sueldos, el salario promedio de un ingeniero en España es de 30.000€ al año o 15,38€ por hora. Según ambos datos, el sueldo de una limpiadora en el país helvético es casi el doble que el de un ingeniero medio en nuestro país.

¿Cómo conseguir trabajo de limpiador en Suiza?

La limpiadora española explicó en un segundo vídeo cómo consiguió dicho empleo, dejando claro que lo hace de manera legal: "Estoy contratada por una empresa, no estoy trabajando en negro". "Hay que poner en el currículum que se tiene experiencia", explica durante el vídeo, aunque en su caso no fuera exactamente así y sí se tratara de "picaresca española". "Meteros en la página de la empresa donde trabajo (Helpling), a mí tardaron solo un mes en llamarme", recomienda Ana Marina. También explicó que hay muchas empresas similares de limpieza en Suiza.

Comentarios sexistas en el vídeo

El primer vídeo se hizo muy viral, superando las 700 mil visualizaciones y los 75 mil me gustas en TikTok. Sin embargo, en algunos de los más de 1400 comentarios se puede apreciar el lado más oscuro de las redes sociales. Varios comentarios que no merecen la pena reproducir aludían a que el sueldo se debía a su físico y no a su labor profesional. Otros comentarios se cuestionaban la rentabilidad del sueldo por el alto nivel de gasto en Suiza, pero, como refleja en otro vídeo, ahorra unos 1505 francos suizos al mes. Esa cantidad son aproximadamente 1619€ mensuales.