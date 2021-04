Fernández de Moya asegura tener “la conciencia muy tranquila” y habla de estrategia “miserable” del PSOE

El ex alcalde de Jaén y ex secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha dicho tener “la conciencia muy tranquila” justo antes de entrar en el juicio en la Audiencia de Jaén donde se sienta en el banquillo junto con otras ocho personas más por el conocido como caso Matinsreg. En este punto, ha indicado también que esta causa judicial responde a una estrategia “miserable y canallesca” del PSOE, que le supone un coste persona “irreparable”.

“Vengo a este juicio a defender mi honestidad, mi honradez y a defender mi integridad personal y por supuesto a defender ante este tribunal que toda mi actuación fue conforme a derecho, conforme al informe del secretario general, conforme al informe de los letrados de los servicios jurídicos del Ayuntamiento y conforme a ley”, ha señalado los medios de comunicacion Fernández de Moya antes de entrar a juicio.

El ex alcalde, ya de baja en el PP desde que se ordenó la apertura de juicio oral, ha agradecido “de manera muy sentida a muchísimos jiennenses que me animan y creen en mi honestidad, mi honradez y mi integridad”. Ha añadido que “ese patrimonio no me lo quita esta querella política del Partido Socialista Español”.

Ha incidido que su presencia en el juicio se debe a “una querella política” y ha subrayado que en su caso no le acusa el Ministerio Fiscal que, al igual que su defensa, entiende que el levantamiento de los reparos que hizo en su día y que permitió el pago de facturas, ahora cuestionadas, son “una competencia que no es delegable” y que “corresponde al alcalde y también al pleno de la corporación”.

También ha trasladado su agradecimiento a los “innumerables compañeros del PP que hoy me querían acompañar y a los que he convencido de que no vinieran”. “Esta es una prueba que yo debo afrontar, mi actuación siempre fue conforme a derecho”. Asimismo, ha hecho extensible su gratitud a los cargos públicos del PP que querían acompañarle en este primer día de juicio y los que dice haber pedido que no lo hicieran.

“El coste personal es irreparable, sobre todo cuando uno se enfrenta a una querella política, que cada uno saque sus propias conclusiones”, ha dicho Fernández de Moya. Ha insistido que el juicio es “una prueba en la vida que afronto con la cabeza muy alta y con la conciencia muy tranquila”.

“Me enfrento a una querella política. Este asunto nunca se debía haber judicializado”, ha dicho el exalcalde de Jaén, que no ha querido entrar a hacer valoraciones sobre las cuestiones de fondo que va a juzgar la Audiencia y que se resumen un quebranto para las arcas municipales del Ayuntamiento de Jaén de más de cuatro millones de euros.

Fernández de Moya ha llegado a la Audiencia acompañado por su abogado y lo ha hecho media hora antes del inicio del juicio. Para esta primera jornada está previsto resolver las cuestiones previas que planteen las defensas y para iniciar el interrogatorio a los nueve acusados.

El origen de esta causa está en la querella interpuesta por el grupo municipal socialista a finales de 2017 y en la que se apuntaba a pagos “inflados” a Matinsreg, empresa a la que supuestamente se había adjudicado ‘a dedo’ el servicio de las fuentes ornamentales en la ciudad cuando Fernández de Moya era alcalde de Jaén, en 2012.

El auto inicial recogía que Fernández de Moya como alcalde de Jaén “vino ordenando personalmente los pagos a realizar a dicha empresa en contra de los informes y reparos de legalidad que hacía recaer constantemente el interventor del Ayuntamiento”. En dichos reparos “se aludía precisamente a la ausencia de todo procedimiento, soporte contrato o relación de toda índole de Matinsreg con el Ayuntamiento de Jaén”.

La instrucción de esta causa derivó en la apertura de dos piezas separadas, de las que una de ellas sigue en investigación, mientras que otra ha sido archivada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Jaén.

El juicio por la causa Matinsreg está previsto que dure tres semanas. Entre los acusados, se sientan también en el banquillo el que fuera primer teniente de alcalde, Miguel Ángel García Anguita, y el exconcejal Manuel del Moral.