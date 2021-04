Torres dice que nunca enseñó “el carnet del PSOE” para trabajar en la Faffe

El ex alcalde de Lebrija y ex director de Recursos Externos de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), Antonio Torres, ha asegurado este viernes durante su comparecencia ante la comisión parlamentaria de investigación sobre este organismo público que “nunca enseñé el carnet del PSOE” para trabajar en ella, ha explicado que su procedimiento de contratación fueron tras dos entrevistas con el director general técnico, Fernando Villén, ha reconocido un sueldo bruto de 68.752 euros de la categoría de técnico superior, ha afirmado que “nunca tuve tarjeta de gasto de la Faffe, no sé que es eso”, y ha concluido que “era una oportunidad tener a Antonio Torres en la Faffe”.

En una comparecencia que se ha prolongado durante tres horas y media, Torres ha relatado su procedimiento de contratación, que empezó siendo temporal y al año y medio se convirtió en indefinido. Su contratación se produjo en 2003, para el ejercicio de “tareas propias de directivo formado y con experiencia en docencia universitaria”, y concluyó en 2011 tras la extinción de la Faffe, momento en que pasó a ser personal subrogado del SAE hasta su jubilación tres años después.

En su trabajo desempeñado en la Faffe ha detallado la gestación de una decena de convenios en los que trabajó como Director de Recursos Externos, y entre los que ha explicado acuerdos con el Ministerio de Defensa en 2005 para “buscar y preparar una salida a militares con finalizacion de su compromiso temporal”, que se prorrogó durante cinco años y para la Faffe supuso recibir 730.000 euros, y al que ha sumado otro con el Ministerio del Interior, que le reportó una financiación de 650.000 euros a la Faffe.

“Mi trabajo durante ocho años fueron intensos y fehacientemente productivos”, ha afirmado Torres, declaración que ha sustentado en “los recursos obtenidos y en los convenios que gestioné”.

“Jamás he visto ninguna irregularidad en la Faffe, al menos en lo que yo trabajaba”, ha señalado.

“No conocía al director general de la Faffe”, ha trasladado el exalcalde de Lebrija en las preguntas de la parlamentaria socialista Noelia Ruiz. “Yo llamo y pido una entrevista de trabajo para ofrecer mis servicios profesionales, puse en valor para lo que sirve uno”, ha proseguido explicando antes de proclamar que “al alcalde de Lebrija lo conocían en muchos sitios”.

A las preguntas sobre la naturaleza de su trabajo, Torres ha explicado que “mi trabajo estaba claramente definido: obtener recursos externos en beneficio de la Faffe y de sus objetivos”, mientras que ha reconocido que su trabajo no era de presencia diaria al argumentar que “todos los días trabajaba, pero no trabajaba en un despachito, trabajaba visitando los sitios donde había recursos, no tenía que estar quieto, si no conseguir recursos para mi Faffe”.

El exdirector de Recursos Externos de la Faffe ha proseguido explicando sobre su presencialidad física que “cada 15 días iba a la sede de la Faffe para dar cuenta de los resultados de mis gestiones, de mis pasos en cada uno de los convenios”, una rendición de cuentas que hacía a Fernando Villén así como al Director de Organización, Joaquín Morales, y al Director de Consultoría, Juan Carlos Díaz.

Tras sostener que “el control sobre mí era real y práctico”, ha negado contar con tarjeta de gastos de la Faffe, por lo que se limitaba a justificar gastos de locomoción, y ha afirmado que “la única tarjeta que llevaba era la de visita”.

La diputada del PP Ana Vanesa García, quien ha agradecido a Antonio Torres que “declare” porque otros comparecientes “han salido corriendo o han dado la callada por respuesta”, ha ironizado sobre “la gran suerte que tuvo” tras acabar mandato en el Ayuntamiento de Lebrija y encontrar trabajo seguidamente en la Faffe, a lo que éste ha replicado que “no era un pobrecito en paro pero iba a buscar trabajo donde fuera”.

“No conocía al director general de la Faffe”, ha aseverado Torres, quien ha insistido en que “llamo y pido una entrevista de trabajo y para ofrecer mis servicios profesionales”.

“Nunca enseñé ningún carnet, estoy orgulloso de ser socialista, pero para nada he utilizado el nombre de mi partido para obtener beneficio personal”, ha sostenido el exalcalde de Lebrija, quien ha reconocido a la diputada del PP que en el momento de llegar a la Faffe “no había organigrama en la Faffe”, así como que “no tenía persona a mi cargo”.

Torres ha afirmado que “nadie le avisó de que la Faffe se iba a extinguir”. “Yo qué iba a saber que se iba a extinguir en 2011”, ha proclamado el exdirector de Recursos Externos de la Faffe, aun cuando Ana Vanesa García le ha apuntado que en julio de 2010 se aprobó un decreto de fusión en el sector público instrumental de la Junta de Andalucía y que ya entonces se conocía que la Faffe se integraría en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

“Un sueldo normal de técnico superior”, ha proclamado Torres cuando la diputada del PP le ha trasladado que su sueldo fue de 74.000 euros según un documento de Hacienda en 2010, afirmación a la que ha replicado que era de “68.752 euros brutos, 47.065 euros en neto”, al tiempo que ha esgrimido que el reproche que ha recibido de haber tenido un sueldo de 500.000 euros “ha sido tras ocho años de trabajo y en bruto”.

Torres ha escuchado de la diputada del PP que la Faffe le pagó la mitad de un Máster en Comunicación Institucional y Marketing Político, por lo que le ha reprochado que “invirtió 2.250 euros en usted”. “Siempre me formé”, ha replicado, así como que “el 50% lo pagué de mi bolsillo”.

La diputada de Cs Teresa Pardo en su turno de cierre ha reivindicado que “hemos reactivado la Formación Profesional para el Empleo, Ciudadanos la ha puesto en marcha” y ha reprochado a Torres ser un ejemplo de “tener el carnet del PSOE en la boca” así como de que “el PSOE no debería volver a gobernar en esta región”, aunque ha concluido trasladándole que “quiero agradecerle que haya venido a dar la cara porque eso es respetar al Parlamento y a los andaluces”.

Pardo ha cuestionado a Antonio Torres sobre cómo conoció la creación de la Faffe, a lo que éste ha respondido que “quién no conocía la Faffe, salió en el BOJA”; cómo consiguió la entrevista, “no sé cuántas personas llamaron”, ha replicado; y ha sostenido que “nunca lo he hecho” sobre el uso de contactos políticos”. “No me ha hecho falta”, ha remachado.

La diputada de CS ha inquirido a Torres por su jubilación en el SAE, sobre la que ha afirmado que lo hizo “cuando cumplí 65 años”, al tiempo que ha rehusado responder a más cuestiones sobre su trabajo en el SAE, “que no es objeto de esta comisión, no estamos para debatir qué hice en la Faffe”.

La parlamentaria de Vox Ángela Mulas ha profundizado sobre su llegada al SAE para cuestionarle de “qué le contratan”, a lo que Torres ha respondido que “seguía siendo un técnico” mientras que ha insistido en que “estoy aquí para hablar de la Faffe”, aunque ha afirmado que “hice lo que me mandaban, asistía a reuniones, lo que me mandaron desde las 8 hasta las tres”.

Mulas le ha preguntado sobre su salario en el SAE y Torres ha respondido que “lo que cualquier técnico, no llegaba a 3.000 euros”.

El diputado de Adelante Andalucía Jesús Fernández ha cuestionado a Torres si como alcalde de Lebrija él hubiera contratado a alguien con el mismo procedimiento que siguieron con él en la Faffe, planteamiento al que el exdirector de Recursos Externos de la Faffe ha respondido que “ilegal no hago nada, le pregunto antes al Interventor del Ayuntamiento o al Secretario si esto se puede hacer”, al tiempo que ha abundado sobre su contratación que “no sé si fue justa o fue legal”.

“No me considero un enchufado del PSOE”, ha proclamado Antonio Torres para rechazar que haber sido alcalde de Lebrija fuera determinante para su contratación en la Faffe.