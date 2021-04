Un “baby boom” en Andalucía tras la pandemia

La pandemia del coronavirus no ha frenado las intención de los andaluces de tener hijos. De hecho, un 71% reconoce su deseo de tenerlos en un corto plazo de tiempo, lo que generaría un pequeño “baby boom” tras la crisis sanitaria. Este dato se incluye en el estudio titulado “La realidad familiar en Andalucía 2021″ elaborado por la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), del que se desprende una profunda transformación de la cultura y de los valores familiares en relación con las generaciones anteriores, apuntando a que en ese cambio se aprecia la creciente normalización de relaciones y formas de vida familiar ocultas anteriormente.

No obstante, del estudio se desprende una importante disonancia entre el número medio ideal de hijos (2,38) y el real (1,59). Las personas de 35 y 64 años que residen en las capitales de provincia tienen menos probabilidad de tener hijos que si habitan en localidades de menor tamaño. En las mujeres jóvenes, la variable que más discrimina es el nivel de estudios, teniendo las andaluzas universitarias la mitad de hijos que el resto de mujeres con niveles educativos inferiores (22% frente a 44%).

Las razones por las que no se tienen hijos se observan por grupos de edad: los menores de 29 años dicen ser demasiado jóvenes (59%); entre 30 y 39 años, se argumenta sobre todo no reunir las condiciones económicas necesarias (21%); en el grupo de 40 a 29 años, no tener o haber tenido la estabilidad de pareja (26%) y elegir libremente no ser padres o madres (13%); y entre más de 50 años, no haber podido tener hijos biológicamente (19%).

La existencia de un contexto social poco apropiado para la maternidad y la paternidad pesa en muchas ocasiones más que otro factor. El análisis por grupos de edad indica las dificultades económicas para tener hijos de las nuevas generaciones. En los más mayores, el 93 por ciento de los hombres estaba trabajando a tiempo completo cuando el nacimiento de su primer hijo y solo un 1,3% afirmaba estar en paro.

Estas cifras contrastan con los jóvenes padres andaluces, sólo el 68 por ciento estaba trabajando cuando el nacimiento de su primer hijo a tiempo completo y un 16 por ciento estaba en paro. Esta situación es más negativa en caso de la mujer: en las madres más jóvenes, solamente el 35% tenía trabajo a tiempo completo, un 15% a tiempo parcial.

Esta encuesta constata que el cambio familiar en la región en los últimos años sigue las principales tendencias experimentadas en el resto de España, con una profunda transformación de la cultura y de los valores familiares en relación con las generaciones anteriores: una mayor libertad y tolerancia, la igualdad entre los sexos, la privacidad y respeto hacia las diferentes opciones personales o la comunicación destacan como valores en alza.

En esta transformación de los valores familiares, se aprecia la creciente normalización de relaciones y formas de vida familiar ocultas en épocas anteriores. Así, ocho de cada diez andaluces se muestran muy o bastante de acuerdo con que una pareja que vive de manera estable tenga los mismos derechos que una pareja casada; con el divorcio como opción a problemas conyugales; la monoparentalidad; la adopción por parte de parejas homosexuales o la libre elección de no tener hijos.

En la estructura de los hogares andaluces, con un mayor número medio de personas por hogar que en el resto de España, se observa una tendencia similar hacia el envejecimiento, menor número de hermanos y más pluralidad de formas de vida familiar.

Los resultados señalan la importante fortaleza de la cultura familiar de apoyo en Andalucía: “la familia es sobre la que recae el deber de prestar ayuda a sus miembros en caso de necesidad, por encima de los servicios sociales públicos o del mercado”.

Así, el 71 por ciento de los andaluces cree que la familia es quien debe hacerse cargo del cuidado de los mayores; de dependientes (61%); e incluso a la hora de pedir dinero prestado, los andaluces consideran que es preferible acudir a la familia que a un banco (57%). Además, es más importante que los amigos en todo tipo de apoyo, incluido el emocional.