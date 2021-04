Las nuevas limitaciones horarias impuestas por la Junta han vuelto a dejar tras de sí una estela de abatimiento. “Si fuese una decisión política, que yo pudiera tomar, no se cerraría la restauración”, ha aseverado hoy el presidente del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno. Pero el Gobierno autonómico ha optado por subordinarse al “orden del comité técnico-científico” que es el que marca, “en función de la incidencia -de la covid-, qué es lo que hay que hacer para prevenir y evitar el contagio”, con lo que sólo les queda “acatar la decisión que toman los especialistas”.

Esos expertos barajan que la incidencia “va a seguir creciendo” como consecuencia de la Semana Santa, cuando, a pesar de tener cerradas las provincias, “todo el mundo vio en las calles de sus ciudades grandes acumulaciones de personas en muchos lugares” y ya se sabe que eso provoca contagios, hospitalizaciones y medidas, ha aseverado Moreno, quien ha visitado la Escuela de Hostelería de Málaga “La Cónsula”. Con todo, el presidente confía en que se trate de un “crecimiento” de positivos “sostenido”, pero no tan “intenso” como el vivido tras “las Navidades pasadas” y espera que “en muy pocas semanas” la tendencia sea “a la baja” y, por tanto, no sólo no haya que “tomar medidas más duras, sino que incluso” se puedan “relajar algunas de las que tenemos ya en marcha”.

Sin abandonar el ámbito de la pandemia, el máximo dirigente del Ejecutivo regional ha pedido al Gobierno de España que coordina el socialista Pedro Sánchez que trabaje “con la máxima intensidad” para que los llamados pasaportes o certificados de vacunación sean “estándares en los países de la Unión Europea (UE)” y se puedan “propiciar corredores seguros” y puedan llegar a través de ellos los turistas a Andalucía. Moreno ha admitido que “es verdad que hay un punto de cierta injusticia” entre quienes ya están inmunizados y quienes no “porque va en función de las edades y de sus singularidades”, pero cree que las autoridades deberían “empezar a propiciar” que entre las personas que cuentan con las dos dosis comience a haber “movilidad” para arrancar la reactivación de la economía. Ha abogado por “empezar a abrir canales” que permitan, por ejemplo, el paso entre comunidades de los vacunados.