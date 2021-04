Sevilla celebra la Feria de Abril en los bares

Por segundo año consecutivo, Sevilla se queda sin Feria de Abril por la pandemia. No hay fiesta en el Real de Los Remedios, no se han instalado las casetas en el recinto ni hay caballos ni carruajes por las calles. Sin embargo, el coronavirus ni las restricciones derivadas del nivel 3 de alerta, que entran en vigor mañana domingo, no han aguado las ganas de Feria.

La fiesta se ha trasladado a los bares de la ciudad, rebosantes de clientes ansiosos de pescado frito y «rebujito», los dos elementos tradicionales de la noche del «alumbrado». No se han encendido las luces en el Real pero sí en pleno centro de Sevilla, concretamente en la plaza del Salvador y en la de San Francisco.

Hay actividades alternativas, aunque muy limitadas por la pandemia. Mientras, la ciudad se lamenta por los 890 millones de euros perdidos.

La terraza de un bar con ambiente de Feria

Luces de Feria en la plaza del Salvador