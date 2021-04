María Dueñas define la Feria del Libro de Tomares como “el principio de la vuelta a la ansiada normalidad”

María Dueñas, que ha causado una auténtica expectación en Tomares (Sevilla) con cientos de seguidores aguardando su turno para poder entrar con aforo limitado, en el Auditorio Municipal Rafael de León, puso el broche de oro a la jornada del sábado de la 12ª Feria del Libro de Tomares, con la presentación de su última novela ‘Sira’ (Planeta), y un evento que ha dicho que supone “el principio de la vuelta a la ansiada normalidad”.

“Este es el lugar elegido por Mª Dueñas para realizar el primer acto público tan solo cuatro días después de la puesta a la venta de su último libro en todos los países de habla hispana”, según ha destacado el periodista Jesús Vigorra, quien también ha agradecido al Ayuntamiento la lección que está dando por montar esta feria con “un cartel de lujo”, según reseña el propio Consistorio en una nota de prensa.

“Una feria en la que estoy muy contenta de estar porque supone el principio de la vuelta a la ansiada normalidad”, según ha señalado la autora del fenómeno literario ‘El tiempo entre costuras’ (2009), novela que se convirtió en un fenómeno editorial, una de las obras más vendidas de la literatura española en los últimos años, traducida a más de treinta y cinco idiomas.

La consagrada novelista, tras el éxito también de sus obras posteriores, ‘Misión Olvido’ (2012), ‘La Templanza’ (2015) que fue la novela más vendida del año, y ‘Las Hijas del Capitán’ (2018), vuelve ahora con esta nueva novela, en la que la autora retoma a la carismática protagonista, ‘Sira’, quien tras la Segunda Guerra Mundial ya no colabora con los servicios secretos británicos y afronta la maternidad como reto vital, hasta que ocurre algo. Jerusalén, Londres, Madrid y Tanger serán los escenarios por los que transite.

“La novela es el camino de reconstrucción de Sira para encontrar su lugar en el mundo”, define la autora.

Dueñas ha manifestado con emoción “la satisfacción que siente cuando sus lectores le dicen que sus novelas les ha acompañado en trances difíciles (separaciones, hospitales, pérdida de un ser querido, de un trabajo), en momentos de moral baja, que les haya servido de consuelo, refugio y evasión de momentos difíciles”. “También es un gran motivo de orgullo y de satisfacción enorme para mí que mujeres que no han tenido la oportunidad de aprender a leer en su infancia, con oficios duros, hayan realizado cursos de alfabetización para poder leer mis novelas”, ha añadido.

Susana Martín Gijón y Nagore Suárez

El Ayuntamiento de Tomares resalta que la del sábado fue una gran tarde que también contó con dos de las autoras de novela negra actuales más leídas en España, Susana Martín Gijón, creadora de la galardonada serie policiaca ‘Más que Cuerpos’, que ha presentado Especie (Editorial Alfaguara), la segunda entrega de la famosa inspectora ‘Camino Vargas’, un trepidante thriller en el que da continuidad a su novela anterior ‘Progenie’, que va por su carta edición con más de 20.000 ejemplares vendidos en su primer año.

La otra autora es Nagore Suárez, que se ha estrenado en el terreno novelístico con su ópera prima ‘La música de los huesos’ (Ediciones B), que va por su tercera edición, tras el enorme éxito alcanzado por sus hilos de misterio en Twitter, con más de 65.800 seguidores que hablará sobre su primera novela.

Presentadas por la periodista Ana Somoza, Susana Martín Gijón ha destacado que la novela negra es novela social, pero a ella le gusta ir más allá. “Mi intención no es solo entretener al lector y que devore las páginas del libro, sino también conjugar el género de la novela negra con problemas de actualidad para provocar la reflexión en torno a problemas actuales más allá de la violencia o de la corrupción que a mi me remueven como pueden ser el maltrato animal, asunto que trato en mi último libro, la violencia de género, la modificación genética, etcétera. Mi intención no es dirigir a lector, sino mostrarle la realidad para que saque sus propias conclusiones”, ha dicho.

Por su parte, Nagore, más centrada en la trama de misterio, prefiere “tratar temas con los que se identifiquen los jóvenes que están intentando encontrar su lugar en el mundo, como pueden independizarse, encontrar un empleo o las drogas”, y ha aconsejado a todos aquellos jóvenes que quieran adentrarse en el mundo literario “que sean constantes y que escriban para ellos la historia que quieren contar, que disfruten escribiéndola, más que pensar en qué le puede gustar o no al lector”.