La Guardia Civil ratifica que Matinsreg usó facturas falsas para cobrar 4,3 millones del Ayuntamiento de Jaén

La Guardia Civil ha ratificado la existencia de “un plan preconcebido” y sustentado en facturas “infladas” con precios “desorbitados” para que Matinsreg cobrara 4,3 millones de euros del Ayuntamiento de Jaén por supuestos trabajos realizados en el mantenimiento de las fuentes ornamentales de la capital jiennenses.

Así lo han manifestado los cuatro guardias civiles que han declarado como peritos ante el tribunal de la Audiencia de Jaén que juzga esta causa con nueve acusados, entre los que se encuentra el que fuera alcalde de Jaén y secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, además del exconcejal de Mantenimiento Urbano, Manuel del Moral, y el teniente de alcalde y concejal de Personal, Miguel Ángel García Anguita.

Los cuatro agentes de la Guardia Civil han destacado que durante su investigación se encontraron con facturas en las que los precios de los productos utilizados eran “desorbitados”. Como ejemplo han señalado que las pastillas de cloro cuyo precio de mercado era de unos dos euros, Matinsreg se las cobraba al Ayuntamiento a 50 euros. Caso similar era el del alguicida, de 0,70 euros el litro en el mercado a 69 euros el litro facturado al Ayuntamiento.

Asimismo, han apuntado que Matinsreg llegó a facturar 4.949 litros cloro líquido entre el 8 y el 31 de agosto de 2012, cuando la anterior empresa encargada del mantenimiento de las fuentes, en todo el mes de agosto de 2011 solo facturó por la utilización de 60 litros de cloro líquido.

Además, según la declaración de los agentes, el precio de las horas de trabajo de cada empleado se facturaban a 28,86 euros la hora, cuando lo estipulado por convenio era de 18,50 euros. Otro aspecto que han destacado los investigadores era que Matinsreg llegó a facturar por trabajos realizados durante todos los días festivos y domingos cuando “el encargado reconoció que se trabajaba de lunes a viernes”.

Los guardias civiles han puesto de manifiesto que se facturaban horas por una veintena de trabajadores cuando la empresa solo tenía contratadas a siete personas. “Si tienes contratadas a siete personas no puedes facturar por 20”, ha dicho uno de los agentes, al tiempo que ha destacado que las facturas no pasaban por el Registro General del Ayuntamiento, sino que directamente se presentaban en la Concejalía de Mantenimiento Urbano.

En todos y cada uno de estos datos se apoya la Guardia Civil para ratificar la existencia de “un plan preconcibido” que conllevó un “perjuicio económico” a las arcas del Consistorio jiennense. Dicho plan lo pudieron poner en marcha porque el mantenimiento de las fuentes era “intangible”, no había partes de avería como ocurría con los semáforos y tampoco había un contrato donde estuviesen recogidos los precios y el detalle de cada uno de los servicios que había que prestar.

“El vicio viene de la contratación. No hay contrato, no hay lista de precios, no existe nada, solo un escrito de cinco renglones y en virtud de eso cobramos casi cinco millones de euros”, ha dicho uno de los guardias civiles que han declarado como peritos en el juicio.

Han añadido que el desembarco de Matinsreg en Jaén no responde a “una situación sobrevenida” puesto que la anterior empresa había comunicado con antelación su intención de dejar de prestar los servicios. “No hay justificación ni amparo legal a esta situación”, ha dicho uno de los agentes, que ha incidido en que lo que la anterior empresa encargada por las fuentes facturaba por 319.000 euros al año, Matinsreg lo hizo por 4,3 millones.

Tras las declaraciones de los peritos, las partes tienen este martes libre para preparar sus informes. Tanto Fiscalía como la acusación particular ejercida por el Ayuntamiento y la popular, en representación del PSOE, ya han anunciado que modificarán sus conclusiones.

Será este miércoles en sesión de mañana y tarde cuando las partes informen. Ese día volverán a estar sentados en el banquillo los nueve acusados, a los que la presidenta del tribunal dará turno con la última palabra por si desean añadir algo a lo ya dicho durante la vista. Será el momento en que el juicio quede visto para sentencia.

El origen de esta causa está en la querella interpuesta por el grupo municipal socialista a finales de 2017 y en la que se apuntaba a pagos “inflados” a Matinsreg, empresa a la que supuestamente se había adjudicado por un procedimiento de urgencia el servicio de las fuentes ornamentales en la ciudad cuando Fernández de Moya era alcalde de Jaén, en 2012.