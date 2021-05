El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha recibido la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca correspondiente a su tramo de edad.

Aguirre, que ha acudido a su Centro de Salud en Córdoba para recibir la inoculación, ha animado a la población “a que se sume a la vacunación ya que es la solución para luchar contra la pandemia” a la vez que ha recordado “que nos quedan dos meses complicados y pido mucha prudencia”.

“Espero que todos los andaluces tengamos un verano tranquilo pero para ello tenemos que vacunarnos”, ha señalado Aguirre quien también ha felicitado a todos los compañeros sanitarios que están trabajando este 1 de Mayo para vacunar a la máxima población posible.

El consejero de Salud en el centro conocido como Los Colorines, en Córdoba

“Hoy es el día en que me ha tocado vacunarme a mí. El día 1 de Mayo, el Día del Trabajo, en el que mis compañeros sanitarios están trabajando poniendo vacunas, en mi centro de salud, donde yo he estado de médico la última vez y donde tengo mi médico de cabecera, el Centro Sur, que le llaman Los Colorines”, señaló Aguirre.

“Para mí es motivo de orgullo, me he puesto la vacuna que me ha correspondido, la de AstraZeneca. Me han dado la cita para julio para la segunda vacuna. Funciona perfectamente”, dijo Aguirre, que animó “a toda la población andaluza a que se sume a la vacunación”.

“La vacuna es la solución”, explicó Aguirre, “y tenemos que tenerla a la mayor brevedad posible”, indicó Aguirre, que pidió “muchísima prudencia” y señaló que “quedan dos meses complicados” ante la expectativa de un verano más tranquilo.