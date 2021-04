Jesús Aguirre: «Nos quedan dos meses muy duros y después una cierta tranquilidad»

Se encuentra en Almería en el momento de la entrevista. Acaba de terminar la Conferencia Interterritorial. Le espera el delegado. El coronavirus marca el paso.

¿Puede resumir estos dos años?

Muy duros, desde que empezamos con la listeria en agosto de 2019 no ha parado la Consejería, sobre todo la parte de Salud Pública y ahora también la parte asistencial. Empezamos con la listeria, luego tuvimos el brote más grande del virus del Nilo de toda Europa, con varios fallecidos, y luego enganchamos directamente con el coronavirus. En parte, con la listeria lo que hicimos fue renovar todo el sistema de salud pública, sistema de vigilancia epidemiológica, gran parte de contratación de personal y eso nos ha servido un poco de aprendizaje para tener perfectamente engranado el sistema sanitario y abordar el coronavirus de la forma más eficiente posible. Estoy agotado, son muchos días y noches sin dormir, muchísimas reuniones, videoconferencias, mucha toma de decisiones y cuando tienes que tomarlas de forma muy rápida tienen mucho desgaste. Cada decisión que toma esta Consejería tiene unas repercusiones sanitarias, económicas, sociales muy importantes. Y, sobre todo, muchísimos muertos, llevamos 9.400 muertos, muchos fallecidos y eso es muy triste, con muchísimos pacientes. Es un aprendizaje continuo.

«Tendríamos que estar ahora mismo con cerca del 18% de la población inmunizada y estamos con un 7%»

El CIS decía que 1 de cada 3 españoles ha llorado durante la pandemia. ¿Cuántas veces ha llorado usted, consejero?

Más de las que quisiera. Llorar lo considero algo positivo, es una forma de expresar los sentimientos y de desahogarte cuando estás en una tensión muy grande como muchos días y es un tema muy sensible, como el fallecimiento de un amigo, el ingreso de un familiar. Ves la desesperación de que muchas veces no puedes hacer nada, como cuando no encontraba mascarillas. Me provocaba un desespero muy grande y muchas veces afloraba con llanto. El llanto es humano y consuela y es una forma de echar la energía negativa fuera. No me pesa decir que he llorado varias veces durante esta pandemia.

Han empezado vacunaciones masivas, como en La Cartuja. ¿Cuáles son las perspectivas?

Más optimistas. Lo único que tenemos claro es que lo más eficaz para combatir esta terrible pandemia son las vacunas. Es un motivo de orgullo cuando veo las cifras de vacunación que tenemos actualmente, cómo vamos subiendo. Por encima de 80 años tenemos el 100%; por encima de 70 más del 50% en primeras dosis; por encima de 60 más del 40%. Mientras mayor sea la velocidad de vacunación de los grupos de riesgo, menor será la presión asistencial. La esperanza nuestra, y estoy totalmente convencido de que va a ser una realidad, es que nos quedan un mes y medio o dos meses muy duros y luego estaremos en una cierta tranquilidad pero manteniendo las protecciones higienicosanitarias.

«He tenido reuniones con todos los fabricantes de vacunas y voy a tener también con los chinos para controlar el mercado»

¿A partir de julio se verá la luz a final del túnel?

La luz la estamos viendo ya. Ya vemos la esperanza porque estamos viendo que conforme aumenta el volumen de vacunación disminuye el volumen de positivos y el número de ingresos. Estamos esperanzados en que el aflujo de vacunas sea constante, que no nos pase como el primer trimestre, que ha llegado un tercio de lo que dijeron en enero. Tendríamos que estar ahora mismo con cerca de 18% de la población inmunizada y estamos con un 7%. Confío en que los problemas de las multinacionales para entregar las vacunas pactadas con la UE no tengan revés esta vez. Si nos entregan las que nos dijo la ministra, nosotros tenemos capacidad para ponerlas. La vacuna más efectiva es la puesta. Tenemos capacidad para poner todas las que nos lleguen. Si es así, podemos tener un verano relativamente tranquilo.

En un año y medio de investigación, se ha investigado más en virus que en los últimos 40 años

¿Cómo valora la gestión del Gobierno? Se ha acusado a Pedro Sánchez de racanear vacunas aunque usted siempre ha hablado de las farmacéuticas, ¿qué valoración hace de la toma de decisiones?

La gestión es muy dura. Sea del Gobierno central o de la comunidad autónoma. En Andalucía las decisiones las hemos tomado mirando única y exclusivamente criterios de salud pública, criterios epidemiológicos. El Gobierno central debería haber convencido al resto de los partidos de la importancia que tienen las medidas propuestas y los diferentes reales decretos. Ha habido también un cambio de Ministerio. Es muy complicado cuando estás en una pandemia que de pronto cambien. Puede suponer volver otra vez a empezar. No veo positivos los cambios de personal en mitad de una pandemia. Luego tenemos gran disparidad de criterios, nosotros en Andalucía tenemos lealtad institucional y seguimos siendo muy leales, lo que se aprueba lo acatamos. Pero lealtad institucional no es sumisión. Yo tengo muchísimas diferencias de criterios con Darias como las tuve con Illa porque tenemos enfoques diferentes. Yo tengo enfoques muy de salud pública, de epidemiólogos y tenemos disparidad y lo manifiesto donde hay que decirlo: en el Consejo Interterritorial de Salud. Una vez que lo he dicho ahí, lo digo públicamente. Pero lo que se dice y se aprueba, esta Consejería lo acata sin discusión porque una cosa es la lealtad y otra la disparidad. Somos leales aunque tengamos disparidad de criterios en el abordaje de la pandemia.

¿Se entiende con la secretaria de Estado, Silvia Calzón, que es sevillana?

Muy bien. Silvia Calzón ha estado trabajando con nosotros. Cuando la nombró Salvador Illa me llamó y le dije: «Con lo que se cotiza el epidemiólogo me estás quitando una epidemióloga que estaba haciendo una labor muy encomiable en el distrito de Sevilla». Ella sabe perfectamente de lo que hablamos. Lo conoce perfectamente. Cuando tengo disparidad de algún criterio, lo manifiesto fehacientemente pero ella sabe de lo que hablamos. Es médico, epidemióloga y ha estado trabajando con nosotros en Salud Pública y la conozco hace muchísimo tiempo. Nos mandamos WhatsApp y si hay algún problema lo hablamos y lo miramos. Por eso me gustó que se fichara porque ella sabe cómo estamos trabajando en Andalucía. Sabe cómo somos punta de lanza. Estamos liderando propuestas. Silvia (Calzón) sabe cuál era nuestro modelo de trabajo, quién mejor para tener como secretaria de Estado.

¿Nos vamos a poner la vacuna rusa de Putin?

Yo creo que no será necesario. Mientras los flujos de vacunas sean correctos, vamos a tener vacunas suficientes. Lo que pasa es que hemos tenido tantos altercados en la distribución que esperemos que cumplan. Yo tengo reuniones con todas las multinacionales y todos los fabricantes de vacunas, antes incluso de poner la primera. Voy a tener también reuniones con los chinos. Yo tengo que saber perfectamente cómo está el mercado pero la apuesta de Andalucía es una compra centralizada, a ser posible a nivel de Europa. Ahora, a Dios rogando y con el mazo dando. Voy con ellos pero me interesa saber cómo están los mercados, qué precio tiene, cuáles son de ARN mensajero, qué perspectivas tienen si hay mutaciones. Pero la apuesta es una compra centralizada, a ser posible a nivel europeo.

¿Y liberar las patentes?

Estoy a favor del precio justo del medicamento, de las vacunas, de la libre competencia siempre que no haya una presión de un único abastecedor. Ahora, comprendo que la investigación tiene que verse recompensada desde el punto de vista económico durante 10 años como manda la legislación internacional en patentes. Estoy a favor de que se modulen los precios para que todos tengamos mayor accesibilidad, estoy a favor del riesgo compartido, de la compra centralizada, todo lo que facilite abaratar los costes dentro de la legalidad vigente y facilitar el acceso a los medicamentos y las vacunas.

¿Tener varias vacunas en un año es un milagro?

Es espectacular. En un año y medio de investigación, se ha investigado más en virus que en los últimos 40 años. Porque se ha echado mucho dinero para investigación en vacunas, en tratamientos, antivíricos y otros. Lo que nos sirva para este virus nos va a servir para el resto. La desgracia que tenemos es que ha sido consecuencia del coronavirus, que para apostar de una manera clara por la investigación hemos tenido que sufrir esta terrible pandemia.

¿Se han evidenciado carencias en la sanidad andaluza?

Todo el tema de salud pública en todas las comunidades lo teníamos muy abandonado y lo hemos reforzado. Andalucía más, porque empezamos con la listeria y el virus del Nilo. Hemos metido decretos, normativas, que van a potenciar un sistema de salud pública muy bueno en comparación con el que encontramos. Hemos tenido también el valor de los profesionales. Me acuerdo de ese final de marzo del año pasado, cuando no teníamos mascarillas, cuando el Gobierno central no fue capaz de proveernos y era como el maná en el desierto y tuvimos que acudir a unos mercados chinos y, entre medias, mis profesionales sanitarios con unas condiciones de protección mínimas porque no teníamos; y yo lloraba amargamente. Ellos desde el punto de vista ético y profesional priorizaron atender a los pacientes y fue un motivo de orgullo. Eso lo hemos aprendido. También la importancia de la infraestructura sanitaria. Hemos hecho la mayor inversión que se ha hecho nunca, hemos renovado gran parte de hospitales y centros de salud con unos presupuestos millonarios. Queríamos más volumen de UCI con más capacidad de diagnóstico, los dobles circuitos covid en todos los centros de salud para evitar contagios a posteriori. Y hemos aprendido también lo importante que son las medidas de protección: esa mascarilla, ese lavado de manos, esa distancia. Habrá cosas que hemos hecho que están bien y serán para quedarse.

¿Cuándo diremos adiós a las mascarillas obligatorias?

Cuando tengamos un índice de población vacunada rondando el 60-70%, sobre todo para las personas que están inmunizadas. Aunque sería interesante que quien tenga algún problema respiratorio, la use para proteger.

¿Después del verano entonces, si se cumple el pronóstico de vacunación?

Espero que incluso, si puede ser antes, antes. Para finales de junio tendremos más del 50-60% inmunizados, eso tiene que dar una tranquilidad muy importantes. También depende de que se cambie la ley referente al uso de mascarilla.

A Miguel Bose: “Que se venga a la UCI y vea la verdad”

¿La cuarta ola ha sido débil en comparación con Navidad?

En Navidad no había nadie vacunado. Es una variable muy importante para que posiblemente no haya tenido una explosión numérica como la Navidad. La Semana Santa también es en exterior, que es otra variable muy importante.

¿Qué le dice a Miguel Bosé y a los negacionistas?

Que se venga a la UCI y vea la verdad. Es muy fácil ver lo toros desde la barrera, que vea lo que de verdad está pasando en los hospitales, lo que es morirse en la soledad, el número de fallecidos y contagios y los efectos positivos de la vacuna.

¿Cuándo se vacuna usted?

Mi mujer se ha vacunado ya (por el jueves), por franja de edad y porque es médica. Se ha quedado una franja de 69 a 66 años, los que nacimos en el 55 hasta el 51, un poco colgada. Hemos empezado con el 51 y el 52. Yo soy del año 55, espero que en 10-15 días. Estaré pendiente del teléfono, porque lo que no voy a hacer es vacunarme antes. Me vacunaré cuando me toca, lo dije el primer día y lo sigo manteniendo. En mi familia están ya casi todos vacunados porque la mayoría son médicos o por edad. Quedo yo. Espero no contagiarme de aquí a que me vacune. Voy con mucho miedo a todos lados, la verdad.

¿Cómo lleva la presión?

Al Rompido (donde descansa) llevo un año sin ir, entre trabajo y cierre perimetral. En el momento que podamos iré, porque hay que cuidar también a la familia. Intento jugar al pádel los fines de semana. El próximo he cerrado un partido benéfico de Cáritas.