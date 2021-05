El presidente de Airbus España califica como “económicamente insostenible” la situación de la planta de Puerto Real

Economía

El presidente de Airbus España, Alberto Gutiérrez, ha calificado como “económicamente insostenible” la situación de la planta de Puerto Real (Cádiz), que ha sufrido el doble impacto de la cancelación de la producción del modelo A380 y la baja actividad de aviones de fusilaje anchos o de doble pasillo.

“La suma de los dos efectos es que hoy por hoy tenemos una infrautilización de la planta. Más del 50% de la planta no está siendo utilizada, no pensamos que la recuperación en doble pasillo no se produzca hasta el 2023 y esto hace que económicamente la situación de la planta sea insostenible”, ha explicado a Europa Press.

Gutiérrez ha señalado que la propuesta del Ministerio de Industria, UGT y CCOO para garantizar el futuro industrial y laboral de la empresa en España “no puede ser más que positiva”, asegurando que la empresa va a hacer “todo lo posible por minimizar la salida forzosa de empleados”, “eliminándola por completo” si es posible.

Ha explicado que esta minimización del impacto se realizará a través de medidas voluntarias negociadas con los sindicatos, como pueden ser Expedientes de Regulación de Empleo Temporales (ERTE) de larga duración.

La cartera de Industria y los sindicatos presentaron una propuesta a la firma tecnológica para la finalización de los planes operativos y de ajuste, el desarrollo de un plan industrial y medidas de carácter competitivo que tengan su eje central en el futuro de bahía de Cádiz y el resto de los centros en España.

En este sentido, el presidente de la empresa en España ha valorado “positivamente” la iniciativa y ha agradecido la intermediación del Ministerio de Industria, “que ha favorecido esta situación”.

Adicionalmente, el presidente ha subrayado que la empresa está preparada para trabajar en la competitividad de cara al futuro, ya que en algún momento “la crisis irá pasando y es importante que para entonces tengamos unos niveles de competitividad adecuados, a través de reducción de costes y planes de flexibilidad”.

POLO INDUSTRIAL EN LA BAHÍA DE CÁDIZ

Gutiérrez ha defendido la intención de Airbus para asegurar el futuro aeroespacial en Cádiz, con la consolidación de un polo industrial de la actividad en la Bahía de Cádiz, con el objetivo de maximizar el empleo en la zona.

El ejecutivo ha puesto en contexto la situación “sin precedentes” del sector aeroespacial y de la compañía tras el paso de la pandemia. Como consecuencia de esta, Airbus anunció en 2020 un plan de 15.000 despidos, de los cuales 1.600 correspondían a España. Gutiérrez ha asegurado que la empresa ha conseguido reducir esa cifra “de forma considerable”, de modo que actualmente hay 460 empleos aún sin resolver su futuro.

“Esperamos seguir trabajando junto con la parte social para minimizarlo en todo lo posible”, ha apostillado Gutiérrez.

FONDOS EUROPEOS

El presidente también ha apuntado que la empresa trabaja en conjunto con el Gobierno para, a través de los fondos europeos de recuperación, dar actividad a Puerto Real con elementos relacionados con Industria 4.0 “que van a ser sumamente necesarios no solamente hoy, sino de cara al futuro”.

“Esta propuesta nos permitirá iniciar el diálogo con los representantes sociales para avanzar en el proceso de negociación con la empresa y llegar a una propuesta definitiva lo antes posible. Esto es fundamental si queremos garantizar la presencia y el empleo en la región de Cádiz”, ha concluido Gutiérrez.