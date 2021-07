La “cuarta ola” ataca a los jóvenes: 410 ingresados de entre 20 y 29 años desde el 20 de marzo en Andalucía

“Los jóvenes no son más fuertes que el virus”. La Junta de Andalucía hace una llamada a la prudencia en la “cuarta ola” del coronavirus. Desde el 20 de marzo han ingresado por Covid en Andalucía 410 jóvenes de entre 20 y 29 años. “Nos preocupa la incidencia entre los jóvenes de 15 a 29 años: 503 por cada 100.000 habs. Son el eslabón más débil. Hagamos el gran esfuerzo de los últimos metros. Pedimos a los ayuntamientos que redoblen medidas de control contra los botellones”, señaló el portavoz Elías Bendodo. La tasa de incidencia general se sitúa por encima de 200 dos meses después, tras sumar 1.806 casos y cuatro fallecidos en las últimas 24 horas.

El consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo. EFE/Julio Muñoz

La Junta de Andalucía señaló que el 68% de las personas de más de 16 años ya cuentan con una dosis de la vacuna y el 3% está inmunizado “de forma natural”. El 51% de los mayores de 16 años tiene ya la pauta completa. “Vamos con paso firme hacia la meta volante. Esta cuarta ola que empezó el 20 de marzo tiene menor impacto sanitario pero mucho contagio y ha supuesto el ingreso de 410 jóvenes entre 20 y 29 años. Los jóvenes no son más fuertes que el virus. No debemos criminalizar a los jóvenes pero que no bajen la guardia. Son ahora el eslabón más frágil”, insistió Bendodo.

La Junta de Andalucía no contempla por ahora la adopción de medidas extraordinarias como las planteadas por otras comunidades autónomas por la evolución de la pandemia de Covid-19, ya que en la región andaluza es de “estabilidad” y no se registra “presión hospitalaria”.