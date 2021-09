Un diputado de Adelante Andalucía dimite por incompatibilidad con la oposición que aprobó

El diputado de Adelante Andalucía José Ignacio García ha anunciado este miércoles que deja su escaño porque el Parlamento no le permite compatibilizar el cargo con las prácticas “insustituibles” que debe hacer tras aprobar unas oposiciones en educación. En una carta remitida a la militancia de su partido, García afirma que “el Parlamento entiende que este periodo de funcionario en prácticas no es compatible con la condición de diputado del Parlamento de Andalucía, por lo que no me deja otra salida” que la dimisión.

García explica: “en los próximos días anunciaremos la persona que me sustituye, pero podéis tener la seguridad de que es un gran compañero y será una gran incorporación”. ”Por supuesto, sigo con todas mis responsabilidades en la Coordinadora Andaluza y en la Permanente, y seguiré en primera línea de batalla en la tarea preciosa que hemos decidido emprender para Andalucía”, añade García.

En su carta señala que “ante cualquier duda, no dejo la política, no dejo Adelante Andalucía, no dejo la dirección, no dejo de construir la provincia de Cádiz, simplemente dejo las tareas institucionales en el Parlamento”. También critica que “el Parlamento es, desgraciadamente, un lugar ajeno para gente como nosotras. No está hecho para transformar nuestra tierra, sino para mantener el statu quo. Por eso somos incómodos ahí. La tarea no es fácil. Tenemos todo en contra”.