Arranca la Reconquista

A Juan Espadas está claro que le quedan dos telediarios sin los deportes ni el tiempo al frente del PSOE de Andalucía. El que fuera alcalde de Sevilla se acerca a una nueva derrota, esta vez delante de sus propios compañeros de partido, si es que al final llega al Congreso Regional, porque desde Madrid ya han comenzado a hacerle la cama para que Juan Francisco Serrano se presente como alternativa con las alforjas llenas. De momento, y no es poco, ya cuenta con el Ayuntamiento de Jaén, gracias a la moción de censura compartida con Jaén Merece Más para sacar de la Alcaldía al Partido Popular de Agustín González. Es cierto que el mérito y el dinero, al menos de boquilla, lo tiene María Jesús Montero, que desde Hacienda gana y convence mejor que nadie prometiendo proyectos y perdonando deudas. Es cierto que lo anunciaron con tiempo, pero parece que los populares no se creyeron que venía el lobo de verdad y ya tienen amargadas las navidades. Lo tienen merecido, porque el errático gobierno municipal de González pensaba que todo era orégano y que los de Jaén Merecen Más iban por la senda del «desaparecido» Ciudadanos de Juan Marín, al que orillaron hasta hacerlos desaparecer. Ya se ha roto el brillante lema «8 de 8» con el que fardaban de controlar todas las capitales de provincia de Andalucía. No sólo eso, también se abre una brecha importante por la que se va a colar el discurso de la «Reconquista» socialista del Gobierno andaluz. «La primera en caer, Jaén», donde tampoco los populares controlan la Diputación, que hará de contrafuerte del candidato oficial de Ferraz en Andalucía. Es cierto que un cheque en blanco conquista cualquier voluntad, pero la situación de debilidad municipal del PP necesita de liderazgos férreos para lograr la estabilidad y longevidad de pactos. Jaén debió mirar a Sevilla, donde el dubitativo José Luis Sanz sacó por una carambola legal los presupuestos de 2025, y no desmerecer a quien te sustenta en el cargo.