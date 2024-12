Marbella se rinde a los olímpicos no medallistas

La ciudad malagueña de Marbella homenajeó ayer a una quincena de olímpicos no medallistas participantes en los Juegos Olímpicos de París 2024 en el transcurso de una gala llamada “Valores Olímpicos” organizada por Puerto Banus y el Ayuntamiento de la localidad costasoleña con la que se quiso poner de relieve valores esenciales del movimiento olímpico, como son la excelencia, amistad y respeto.

Uno de los momentos más emotivo fue el reconocimiento a Loida Zabala, que siendo enferma de cáncer de pulmón y tras nueve tumores cerebrales compitió en Para Halterofilia pese a que “en 2007 me dijeron que nunca iba a poder ir a unos juegos y cuando me clasifiqué para París, que fueron los quintos, fui con mucha ilusión a pesar del cáncer”.

Con todo, garantizó que a día de hoy “mi objetivo es sobrevivir a los Ángeles 2028, me encantaría ir; es muy difícil tirar la toalla porque la vida es muy bonita”. No obstante, advirtió de que “desafortunadamente en mi cerebro hay algo que ha aumentado de tamaño y hay que hacer muchas pruebas; lo que sí que sé es que voy a seguir entrenando a pesar de este último susto porque para mí el deporte es lo más importante y lo que me hace tener ganas de vivir”.

Por su parte Sara Ouzande, de quien se reconoció su “enorme sensibilidad” y cuya piragua volcó a veinte metros de la línea de meta, reconoció ante los asistentes que tras el revés vivido en París, vive alejada del foco mediático en un prado de Asturias rodeada de gallinas, ocas, patos, burros, un pony, conejo, ovejas, cabras, diez patos, corderos con pañales, y un loro, entre otros”.

Precisamente su gran caballo “Malagueño”, fue quien limitó la gesta del jinete Martín Dockx, tras enfermar en la víspera de la competición: “eran mis terceros juegos y no pudo ser; lo que más dolió es que sabíamos que lo de “Malagueño” iba a ser una infección de cinco o seis días”.

Por su parte, la atleta Raquel González, ahondó en que “los valores es lo que realmente nos hace firmes y nos forjan: compromiso, fidelidad y honestidad”.

En la misma línea, Anita Moncada, velerista, quiso poner en valor que “lo que más me ha marcado es no tanto el hecho de competir sino de superarme día a día”.

Completaron el elenco de premiados Adriana Cerezo, taekwondoka, quien admitió hacer sus pinitos con el boxeo, “aunque creo que no valgo para ello”, y los malagueños María Valdés, nadadora para quien París 2024 es “una experiencia que jamás olvidaré, pese a que mi prueba fue muy dura de asimilar y esperaba haber hecho algo mejor”, así como Alberto González, “recién llegado de entrenar porque esto es día a día”.

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, entregó el reconocimiento al marbellí Ayoub Ghadfa, brillante medalla de plata en peso superado, “alguien que te roba el corazón, y que lleva el nombre de Marbella por todo el mundo”.

En este sentido, aplaudió que “además de esa medalla que nos hizo vibrar y saltar a todos, es un claro ejemplo de espíritu, esfuerzo y constancia”.

“Nos hacéis sufrir, pero emocionarnos y valorar cada cuatro años que llevéis nuestro país por todo el mundo”, bromeó.

La regidora, quiso remarcar la importancia del binomio “turismo-deporte” que ha hecho que la capital de la Costa del Sol “haya sido escenario de importantes citas de gran proyección nacional e internacional”, para avanzar que “seguiremos poniendo el foco en esos valores representados en este evento”.