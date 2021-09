El debate sobre la celebración de primarias ahonda en la fractura de Cs en Andalucía

¿Primarias sí o no? Es el debate que se ha instalado en Ciudadanos cuando empiezan a aflorar corrientes críticas con el coordinador autonómico y vicepresidente de la Junta, Juan Marín, quien ya ha anunciado su intención de volver a ser candidato a la Presidencia de la Junta. El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, es uno de los dirigentes que ha mostrado públicamente y en reiteradas ocasiones su respaldo a Marín. Consideró que la formación naranja debería «cerrar filas» en torno al líder autonómico y se mostró en contra de abrir un proceso de primarias, apuntando que «no es inteligentes plantearlas en este momento». «Todo el mundo debería cerrar filas, sería lo inteligente».

Precisamente, este domingo se celebran unas jornadas con la participación de la líder nacional de Cs, Inés Arrimadas, en cuyas mesas no participa la consejera de Igualdad de la Junta, Rocío Ruiz, a la que colocan como rival de Marín en unas hipotéticas primarias. La consejera confirmó que irá a las ponencias de oyente. Rocío Ruiz defendió la celebración de primarias en Cs como recogen sus Estatutos, si bien manifestó que «no es momento de hablar» de ellas en Andalucía porque «falta mucho tiempo, más de un año», para la celebración de elecciones en la comunidad. «Entiendo que todo el mundo tendrá que respetar los Estatutos, y también entiendo que los afiliados y militantes de Ciudadanos quieran ser escuchados», indicó Ruiz en un claro mensaje a navegantes. Rocío Ruiz recalcó que los afiliados y militantes «se movilizan por todos los municipios, trabajan muchísimo», y «lo menos que tenemos que hacer es dedicar todo el tiempo del mundo, el que haga falta, para escucharlos», opinó para manifestar que «si realmente hay un sentimiento de que no se sienten escuchados, es un síntoma y una señal, y tendremos que escucharlos». «No sé qué fórmula» o «cómo lo podremos hacer», dijo Rocío Ruiz antes de añadir que eso se lo deja ella «a los que tienen cargos orgánicos». Al respecto, agregó que ella no tiene «ningún cargo orgánico» en Cs «porque entendía que, como consejera, tengo ya bastantes obligaciones y responsabilidades, y es lo que estoy haciendo».

De su lado, el portavoz adjunto de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, señaló, al ser cuestionado la respecto, que, en el partido naranja, las primarias para elegir candidato «se tienen que celebrar sí o sí, porque vienen en los Estatutos». «No sé lo que hacen en otros partidos, pero desde luego en mi partido político se cumple a rajatabla lo que disponen los Estatutos», precisó Bal.