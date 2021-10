Moreno: «Uno tenía que llevar en la boca el carné del PSOE, si no, no tenía futuro en mi tierra»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido este sábado que el PP es un partido «unido». Lo ha hecho en Valencia durante la Convención Nacional que se celebra allí, asegurando que su formación posee «fe de unidad» y tiene el objetivo «de cambiar España, desalojar a (Pedro) Sánchez de la Moncloa, y empezar a hacer nueva política» para el país. Según reseña el partido en una nota de prensa, Moreno resaltó ante sus compañeros el «modelo de honestidad» que ha llegado con su gobierno en Andalucía tras 37 años de gobiernos socialistas en los que «ha sido golpeada duramente por la corrupción y las irregularidades». «Cuando ahora se escucha hablar de Andalucía ya no se escucha hablar de corrupción desde que llegó el Gobierno del cambio», aseguró el presidente andaluz, destacando que «modelo andaluz» es «un modelo de base ancha en el que gobernamos para todos y dialogamos con todo el mundo». Ahondó en las críticas a los gobiernos precedentes, señalando que «se acabó lo que ocurría antes, cuando uno tenía que llevar en la boca el carné del PSOE porque si no, no tenía futuro en mi tierra».

Moreno defendió que los datos indican que Andalucía «camina hacia el progreso y el bienestar», como demuestra que la comunidad es ahora mismo la que tiene más trabajadores autónomos de España; que ha superado a Cataluña en los registros de empresa; o que la inversión extranjera ha crecido un 60%. Presumió de que la Junta «ha sido capaz de ordenar las cuentas públicas», una característica que que atribuyó a los gobiernos del PP «desde el ayuntamiento más humilde hasta las grandes urbes o cuando hemos gobernado en España, como haremos con Pablo Casado como presidente». Por último, quiso reconocer el trabajo de los anteriores responsables del PP en Andalucía cuando el partido estuvo en la oposición, animando a los dirigentes del PP en otras comunidades en la oposición «a seguir luchando con la bandera de la libertad». «Sigamos creyendo y soñando porque si se quiere, se puede», concluyó.

En una atención a medios, Moreno recalcó que su actuación en Andalucía «refleja el modelo para España», basado en la «moderación», en los «diálogos con todos» y es, «en general, de sensibilidad hacia lo que sucede a los españoles». Así se pronunció antes de intervenir en la Convención Nacional, definiendo su gestión como «reformista». «Somos un proyecto político dispuesto a reformar todo aquello que no funciona, un modelo moderado, centrado, inclusivo, donde cabe todo el mundo y donde queremos una amplia base social que nos respalde», apuntó. Según dijo, es un modelo con «una honda preocupación» en los temas sociales, que se reflejaría en que la comunidad «ha apostado de manera directa, no con lo que decía la progresía», poniendo un 7% del PIB regional en la sanidad, un 5% en educación o «llegando a cifras inimaginables e históricas» en dependencia y en servicios sociales.