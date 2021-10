CC OO y UGT saltan del diálogo a la batalla en la calle contra la Junta de Andalucía

Los sindicatos han vuelto este jueves a la calle. Es la segunda vez que CC OO y UGT se manifiestan contra el Gobierno andaluz durante la pandemia. El pasado 1 de diciembre se concentraron frente al Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta, el mismo lugar donde ha acabado la nutrida protesta que ha recorrido durante una media hora la distancia que lo separa de la avenida del Cid. Rodeando la antigua Fábrica de Tabacos, miles de manifestantes -en torno a dos mil según fuentes policiales y tres mil según los convocantes- ocuparon los aledaños de San Telmo para protestar, de nuevo, contra la falta de diálogo de la Junta. Así lo denunciaron las secretarias generales en Andalucía de UGT y CC OO, Carmen Castilla y Nuria López, respectivamente, que encabezaron codo con codo la marcha bajo el lema “Porque es nuestro futuro”, convocada a las 11.30 de la mañana, pero que arrancó algo más tarde con personas llegadas en autobuses fletados desde siete de las ocho provincias (excepto Almería), según reconocían desde UGT. Desde Granada, partieron a las ocho de la mañana para llegar a tiempo; desde Córdoba CC OO fletó cuatro autobuses, uno procedente de Lucena. A las 12.20 la concentración ocupaba la fachada principal de la sede gubernamental, rodeada por un amplio dispositivo policial. “No queremos más fotos. Que no me digan que el diálogo social está funcionando en Andalucía porque solamente nos llaman para esos acuerdos y cuando nos llaman para los Presupuestos son lentejas: si no las quieres, pues las dejas”, ha criticado Castilla, en una atención previa a los medios de comunicación, donde ha avisado de que “esto es una primera movilización, esperemos que Moreno Bonilla atienda a razones. Si no, nos volveremos a ver en las calles”. Las dos dirigentes han coincidido en sus demandas principales: refuerzo de los servicios públicos, el cambio del modelo productivo, poder participar en la elaboración de los Presupuestos o conocer el desarrollo de los fondos Next Generation que llegan de Europa. La principal reivindicación es “trabajo decente: queremos trabajo de calidad, empleos justos, más industria, más infraestructuras y reforzar los servicios públicos”, han señalado en el Día Mundial por el Trabajo Decente: “Cada dos días y medio fallece un trabajador en el tajo”, ha recordado Castilla.

La líder de CC OO abundó en que “queremos que se cumpla el acuerdo que firmaron con nosotros”, que contempla “cosas concretas” como el complemento a los ERTE de 210 euros; una mesa para hablar de la dependencia o de los fondos europeos, según ha detallado. “El acuerdo tiene que cumplirse en su integridad porque recogía y equilibraba las reglas de juego: reparto de fondos europeos para las empresas, pero que también iba a haber salario, derecho y trabajo”. En su opinión, “no es un problema de reuniones, es un problema de cumplimiento de los acuerdos”. Para Castilla, esta será ha sido la primera de las protestas que convocarán si no se atienden sus demandas, en lo que supone un claro giro en la estrategia de ambas organizaciones desde que se produjo el cambio de Gobierno en diciembre de 2018: “La calle es nuestra”. “No vamos a consentir que ocurra lo que ocurrió en la anterior crisis: que llegó al recuperación a las empresas, pero no llegó a la clase trabajadora. Y en eso vamos a estar muy vigilantes”, ha zanjado López.

Antes del inicio de la manifestación la secretaria general de CC OO reconocía que “hemos firmado dos acuerdos con la Junta de los que nos sentimos profundamente satisfechos, una cosa no quita la otra”, lamentando que “desde el último acuerdo, en marzo de este año, no sabemos nada”. “Todo terminó ahí, ya no nos llaman”. Respecto a los Next Generation, su propuesta es que se conforme una mesa similar a la impulsada en la Comunidad Valenciana por el presidente Ximo Puig, con la participación de empresas y sindicatos. El acto finalizó con la intervención de los líderes de Sevilla y Andalucía de los dos sindicatos, en un escenario situado a las puertas de San Telmo.

Acuerdos firmados

Hace solo un mes, el 6 de septiembre el Gobierno andaluz firmó un acuerdo con los representantes de los sindicatos CSIF, ANPE y UGT para contratar a 4.600 docentes más en colegios e institutos durante este curso. A la firma acudieron incluso el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el vicepresidente, Juan Marín, para recalcar la relevancia de una imagen que se repitió con protagonistas similares -no acudió entonces UGT, pero sí CC OO- un año antes, en octubre de 2020, cuando se selló el aumento en 1.500 maestros y profesores, que se sumaban a los 5.500 contratados en la educación pública como refuerzo por la pandemia de la covid-19. Eso sucedía en el plano de la educación, pero también en el ámbito laboral CC OO y UGT unieron en marzo sus rúbricas a las de la patronal empresarial, CEA, y a la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) para el denominado Acuerdo Andaluz de Medidas Extraordinarias en el Marco de la Reactivación Económica y Social, para destinar 732 millones de euros al tejido empresarial.

Los sindicatos han tomado parte en varios acuerdos en esta legislatura: el 4 de agosto de 2020 se aprobó en Consejo de Gobierno el acuerdo alcanzado con las organizaciones sindicales CSIF, UGT, CC OO y Satse en la Mesa Sectorial de Sanidad para el reconocimiento del personal sanitario y el pago de la productividad por su dedicación durante la pandemia. Poco después, el 25 de septiembre, SAF, CSIF, ISA y UGT firmaron el Pacto de la Mesa Sectorial de Negociación de la Administración General de la Junta donde se regulaba el régimen de trabajo no presencial. Al ya citado acuerdo para el aumento del profesorado, se sumó el 3 de noviembre sobre la enseñanza concertada, con la presencia de FSIE, USO, UGT, CC OO, Escuelas Católicas, CECE, ACES y SAFA.