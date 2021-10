Moreno anuncia sus cuentas más expansivas tras la «decepción» con los PGE

Unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) «decepcionantes». Como es habitual en el reparto de los fondos a las comunidades, pocas son las que se muestran satisfechas. De la misma forma que Murcia se ha quejado porque no incluyen una partida destinada al mar Menor y que Castilla y León ha criticado una disminución de 100 millones en las políticas contra la despoblación, Andalucía tampoco se muestra complacida con lo recibido. «No se nos ha tenido en cuenta para su elaboración y están hechos a la medida de los intereses parlamentarios de Sánchez», dijo Juanma Moreno ayer en el patio del Parlamento. Desde la Junta creen que no se han valorado los grandes proyectos de inversión ferroviaria ni de infraestructuras.

Andalucía recibirá en el próximo ejercicio 2.267,07 millones de euros, lo que supone el 17,4% de la inversión del Estado en 2022. Una partida insuficiente para el consejero de Hacienda, Juan Bravo, porque, argumenta, no se tiene en cuenta que es la región más poblada de España, con 8,7 millones de habitantes. Pese a ello, «va a recibir 16,5 euros menos por persona que Cataluña», criticó Bravo. Cataluña, con una población de 7,5 millones de habitantes, recibirá 2.230,74 euros, un 17,2%, según el proyecto de Presupuestos del Estado.

Ante esto, el Gobierno quiso salir al paso para defender sus cuentas y recordar a la Junta de Juanma Moreno que se invertirá un poco menos en Andalucía que en Cataluña, pero que en todo caso se invertirá el doble que en Madrid. En efecto, la comunidad que gobierna Isabel Díaz Ayuso recibirá el 8,9% pese a tener una población de 6,6 millones. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, puntualizó que los 2.267 millones de euros que va a recibir la comunidad, suponen un 5,7% más que las cuentas ahora vigentes y rebatió que no se puede comparar la inversión por habitante entre comunidades porque «no es una extrapolación correcta».

En el área de las inversiones en infrestructuras, el delegado del Gobierno rebatió a Moreno, puntualizando que se van a destinar 1.335 millones de euros, triplicando la inversión del año pasado. Y mencionó algunas actuaciones concretas: 301 millones para el avance de los Corredores Mediterráneo y Atlántico, 249 millones para la alta velocidad Almería-Murcia, 189 millones para Cercanías y Regionales, otros 145 para la Red Convencional y 123 millones para la Línea de Alta Velocidad Sevilla-Madrid. En el capítulo de carreteras, se ha previsto una partida de 353,9 millones y entre las principales actuaciones están la sustitución de los tirantes del puente del Centenario en Sevilla, la mejora de la SE-40 o el enlace Tres Caminos en Cádiz, entre otros.

Presupuestos andaluces

Juanma Moreno aprovechó la coyuntura de los PGE y la «decepcionante» partida destinada a Andalucía para avanzar la envolvente de los Presupuestos andaluces de 2022, que presentó como la gran solución ante la falta de inversión del Gobierno en la región. Según el presidente de la Junta, las nuevas cuentas tendrán un Presupuesto de 43.800 millones de euros., «el más alto de la historia que ha tenido Andalucía y el más alto de todas las comunidades autónomas y recogerá un crecimiento del gasto no financiero superior al 9% respecto al Presupuesto de 2021», afirmó Moreno.

En 2021, el PP aprobó con el apoyo de Ciudadanos y Vox unas cuentas por valor de 40.188 millones. En 2020 de 38.540 y en 2019, el primero de Moreno como Presidente, de 36.495 millones.

En 2022 la Junta de Andalucía ha proyectado el Presupuesto más alto de su historia, gracias también a los fondos europeos que inyectarán 4.000 millones a las cuentas. Precisamente por este motivo, la Junta teme que se prorrogue su aprobación. A Moreno le basta con el apoyo de sus socios de gobierno (Vox y Ciudadanos), tal y como ha ocurrido con las anteriores cuentas. No obstante, está en conversaciones con el secretario del PSOE andaluz, Juan Espadas. Ambos, tras reunirse a principios de octubre, reconocieron que ven «posible» lo que sería un acuerdo inédito. Sin embargo, Vox ya ha anticipado que no «traicionará a sus votantes» y se niega a incluirse en el acuerdo si no se cumple con todo lo pactado.

El consejero de Hacienda, Juan Bravo, puntualizó ayer que la próxima semana seguirá negociando con todos los partidos políticos andaluces para conseguir apoyos y poder sacarlos adelante en el Parlamento. A Vox le recordó que «se ha cumplido el 85 o 90% de los acuerdos», pero no quiso desaprovechar la oportunidad de sumar apoyos en otras bancadas: «También sería un buen socio el PSOE y Adelante Andalucía porque todos los partidos pueden aportar».

Se prevé que Juan Bravo vuelva a reunirse con el PSOE el 19 de octubre para negociar la aprobación de estas cuentas que llegarán al Parlamento probablemente el 3 de noviembre tras su aprobación por el Consejo de Gobierno.