El PP-A denuncia que los PGE de Sánchez, con “el silencio de Espadas, dejan fuera grandes proyectos para Andalucía”

El portavoz de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio del PP-A en el Parlamento andaluz, Juan Bueno, ha denunciado este sábado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha dejado “fuera de los PGE para 2022 los grandes proyectos para Andalucía” mientras el dirigente del PSOE-A, Juan Espadas, “es incapaz de alzar la voz contra unas cuentas que perjudican claramente a Andalucía”, guardando silencio para seguir siendo “el delegado de Sánchez”.

En rueda de prensa, Bueno ha advertido de que estos PGE “riegan de millones a Cataluña y castigan a otras comunidades con mayor población como Andalucía”, de forma que aquélla recibe “un 16% más de inversión por habitante que los andaluces”.

Así, ha señalado que con este “castigo a Andalucía” lo que ha que Sánchez pretende es “favorecer a los independentistas catalanes a cambio de su apoyo, pensando en los intereses parlamentarios de él mismo”.

Asimismo, el parlamentario popular ha indicado que “estos PGE corroboran que el Gobierno de Sánchez es el mayor obstáculo para el crecimiento y el empleo” mientras “incorporan una subida de impuestos de más de 4.000 millones, un hachazo fiscal que sufrirán las clases medias y autónomos especialmente”.

“Nada menos que dos de cada tres nuevos euros recaudados por Hacienda los pagan directamente las familias a través del IRPF, y con el catastrazo que prepara la ministra María Jesús Montero cambiando el valor de referencia de los inmuebles, las familias sufrirán la subida impositiva de Sucesiones, Transmisiones y Patrimonio, lo que es un auténtico expolio”, ha señalado, apuntando que además”las cuotas de los autónomos subirán entre 96 y 225 euros al año en 2022″.

Para Bueno, “Sánchez vuelve a presentar un año más partidas infladas que dejan entrever que no están hechas para ser ejecutadas”. “El papel lo aguanta todo, pero son unos PGE de partidas que se repiten porque no se ejecutan, de partidas fantasmas, y de partidas que directamente son insuficientes o no existen”, ha apuntado.

Ha añadido que ejemplos de ello se dan en las ocho provincias de Andalucía, como ocurre con “los tramos sin hacer de la Alta Velocidad de Almería”, donde sólo se ha ejecutado poco más de 40 millones de los 587 presupuestados el año pasado.

Por su parte, en Sevilla ha informado de que “no hay nada en los PGE para la que debe ser la mayor obra de envergadura de la SE-40″ mientras tampoco se da nada para la Línea 3 del Metro ni para la conexión ferroviaria.

En la provincia de Córdoba, según ha dicho, “recortan” la partida para la N-432 este año cuando “ya no fueron antes capaces de ejecutar los más de tres millones que dejó presupuestado el Gobierno de Rajoy”, que se suma a la “nula ejecución en proyecto estratégicos como la Variante Oeste”. “Similar ocurre en la provincia de Granada, donde dejan en la estacada el Corredor del Mediterráneo, el gran ausente de toda Andalucía”, ha dicho.

En la provincia gaditana, según Bueno, “vemos más engaños del PSOE con el nudo de Tres Caminos, para el que el año pasado reservaron 5,5 millones y sólo se han gastado 300.000 euros”, mientras que en la provincia de Jaén sigue siendo “muy insuficiente” la inversión destinada al ferrocarril, al mismo tiempo que no se tramita la A-32 ni se proyecta la A-81.

En el caso de la provincia de Málaga, ha expuesto que seguimos con “la situación deficitaria de las líneas C-1 y C-2 del Cercanías, que llevan sufriendo recortes de trenes, falta de vigilantes y supervisores desde julio, con la inyección de 1.300 millones de euros a la red de Cercanías de Cataluña”.

En la de Huelva, según Bueno, “es insignificante los 100.000 euros contemplados para la variante de los Pinos y Puerto B lanco en la N-435 o para el tercer carril en la 1-49 de Huelva-San Juan del Puerto”.

Juan Bueno ha contrapuesto los PGE de Sánchez con los presupuestos de la Junta de Andalucía en los que trabaja el Gobierno de Juanma Moreno “buscando consenso con todos los grupos, a izquierda y a derecha” y que serán “los más expansivos en términos económicos de la historia de Andalucía y el más amplio de todas las comunidades.