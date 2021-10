Salud cree que el refuerzo de plantillas en Primaria es suficiente para un otoño intenso

Que la Atención Primaria sufre un déficit estructural de personal y que siempre hay margen de mejora es algo que reconocen desde la Dirección General de Asistencia Sanitaria de Andalucía. Actualmente, la demora para las citas es de 3,4 días, aunque hay distritos como los de Sevilla, Málaga-Guadalhorce, Costa del Sol y Metropolitano de Granada, con esperas mucho más extensas que pueden llegar incluso hasta las dos semanas. Con la vuelta a la presencialidad, los centros de salud tienen que adaptarse también al escenario de nueva normalidad. Persistirá el doble circuito, porque el Covid continuará y convivirá con otros virus, como el de la gripe y el de la bronquiolitis en niños, que a tenor de lo que ha pasado en el hemisferio sur, se augura que vendrá con fuerza este invierno. A eso hay que añadir la campaña de vacunación de la gripe que se está solapando con la tercera dosis de la Covid.

Por todo ello, desde el Sistema Andaluz de Salud (SAS) saben que es necesario reforzar la Atención Primaria. De momento, han empezado a reorganizarla. Para reducir las demoras, más acusadas tras la vuelta a la presencialidad el 1 de octubre, se ha mantenido la teleasistencia que se implantó en pandemia. Y, por otro lado, arrancará a final de mes la consulta de primera acogida, de forma que un enfermero decidirá quiénes de los que acuden sin cita necesitan ser vistos por un médico y qué consultas pueden solucionar ellos mismos.

Pero desde los sindicatos advierten que la solución pasa por hacer frente al déficit estructural de personal. Desde Marea Blanca Andalucía reclaman la contratación de 4.000 profesionales para que las demoras no sobrepasen las 72 horas, por lo que han convocado protestas para el sábado. Desde la Junta responden que en Atención Primaria se mantendrán todos los contratos hechos en pandemia, lo que se traduce en 500 médicos y 2.000 enfermeros y que, además, habrá un aumento de plantilla de un 20%, lo que supone 82 médicos y 464 enfermeros más. Esta plantilla, según afirmó el consejero de Salud, Jesús Aguirre, es «suficiente para garantizar la calidad asistencial».

El consejero explicó que se ha querido «potenciar la Primaria» manteniendo el 100% los contratos Covid «porque son los que más trabajo van a tener» teniendo en cuenta la tercera dosis del Covid, la campaña de la gripe y, sobre todo, los virus respiratorios «que no se sabe cómo van a venir».

No obstante, dentro del SAS habrá despidos, en concreto 8.000 profesionales, la mayoría auxiliares y analistas clínicos dedicados a las PCR. De los 20.000 contratos hechos en pandemia, 12.000 se mantienen, pero el resto no se renuevan porque, recordó el consejero, ya no reciben el fondo Covid por parte del Estado y ya no pueden hacer frente a ese gasto. No obstante, Aguirre cree que con el refuerzo de personal en Primaria se amortiguará la presión a nivel hospitalario.

Pero para los sindicatos «no sobra nadie». Por eso, CC OO, UGT y CSIF convocaron movilizaciones en los principales hospitales andaluces –secundados por un millar de personas, según las organizaciones convocantes–, que «continuarán el 28 de octubre y el 4 de noviembre si no hay una rectificación de la Administración sanitaria». Según los sindicatos, el recorte de estos 8.000 trabajadores produce «una distorsión» para la calidad asistencial, teniendo en cuenta además que las plantillas ya estaban diezmadas antes de la crisis del Covid, y recordaron que esos 8.000 sanitarios siguen siendo necesarios porque la pandemia «no se ha erradicado y puede ser necesaria una contratación masiva en fechas cercanas».

Ante estas protestas, el consejero de Salud respondió que hay que «ojalá el presupuesto fuera infinito para contratar a todos». « Hay que hacer una gestión eficiente de los recursos públicos» porque la actividad a nivel de Covid «no la tenemos actualmente».