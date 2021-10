Moreno: «Seguiré remando para acabar el ciclo»

Como las pistolas y las aceitunas, el Debate del Estado de la Comunidad de Andalucía se puede medir por su calibre. Del Covid, que centró la última cita hace menos de cuatro meses, a los anuncios de calado, sin dejar de lado el malestar sanitario y con los Presupuestos –que pueden ser la clave para el adelanto electoral– en el retrovisor. El debate transcurrió, en su primera jornada, dejando un puñado de promesas por parte del presidente de la Junta, lo que supone más una mirada al futuro que una retrospectiva. En el Parlamento se constató la distancia real para que el pacto entre las principales fuerzas del antiguo eje del bipartidismo sea una realidad, con el tercer actor, Vox, anclado también en la negativa. Moreno anunció ayudas para la contratación indefinida de los menores de 30 años, con un plan de 100 millones y otros 120 para «favorecer las oportunidades laborales»; una tarjeta de transporte que les bonificará al 50% los vehículos metropolitanos de la Junta, gratis para hijos de familias numerosas; la gratuidad de la vacuna contra la meningitis B, el Bexsero, que sale por 300 euros para los padres de niños pequeños; o el aumento de la Patrica para los ayuntamientos, la simplificación administrativa y nuevas bajadas de impuestos. Con los anuncios, el talante y el discurso de la mano tendida, Moreno también se llevó la batalla del discurso en caso de adelanto y/o necesidad de prorrogar las cuentas. «Estamos dispuestos a aprobar la mayor dotación económica que se ha puesto jamás en un Presupuesto. Dejemos atrás las trincheras inútiles. Busquemos el acuerdo. Seamos valientes y hagamos historia por todos los andaluces», señaló el presidente.

Moreno –chaqueta azul, camisa celeste y corbata verde con lunares blancos– arrancó recordando–después de una breve referencia al Covid– que «todos nos ponemos a prueba en este debate. Los andaluces nos miran a todos y juzgan quién es útil y quién no lo es cuando nos estamos jugando la recuperación de nuestra tierra». «Queda un año de la actual legislatura y este Gobierno va a aprovechar cada día y cada minuto para avanzar en el cambio hacia una Andalucía mejor», avisó. No tardó Moreno tampoco en acordarse de la infrafinanciación: «Hemos tenido que remar a contracorriente, no solo de la pandemia, también de un reparto injusto de fondos por parte del Estado, de permanentes incertidumbres en las reglas de juego y de una infrafinanciación autonómica que nos ahoga». También hizo balance sobre la situación: «El PIB andaluz crece por encima de la media de España y de la UE, un 6,1% en el primer semestre, y la previsión para 2021 y 2022 es que crezca de nuevo por encima de la media de la economía española y de la zona euro»; «más de 155.000 andaluces han salido del desempleo en el último año; registramos un descenso del paro 2,5 puntos superior a la media nacional»; «la contratación ha subido un 12%». La siguiente alusión de calado de Moreno fue a los Presupuestos que se negocian: «Tenemos al alcance de la mano la mejor herramienta posible para mejorar todo lo que la pandemia ha debilitado y continuar con las reformas y no es otra herramienta que el Presupuesto de Andalucía para 2022, cuyo Proyecto de Ley aprobaremos la próxima semana en Consejo de Gobierno con una cifra récord de 43.814 millones de euros, lo que significa un crecimiento del 9% en relación con el presupuesto de 2021, 3.625 millones de euros más». «Estamos dispuestos a negociar hasta la extenuación con todos los grupos políticos en beneficio de los andaluces», insistió.

Moreno se detuvo especialmente en la Sanidad –argumento que esgrimió el PSOE-A para no aceptar las cuentas por la no renovación de 8.000 sanitarios–, señalando que «vuelve a ser una prioridad en el presupuesto, con un crecimiento de más de 1.100 millones, hasta los 13.000 millones en inversión sanitaria». No obstante, el presidente no negó la situación. «Soy consciente de que en la sociedad andaluza existe un anhelo por mejorar nuestra Sanidad Pública» y destacó el trabajo de los sanitarios. Moreno resaltó «los 34.000 millones de euros invertidos en tres años y casi 50.000 millones cuando acabe la legislatura». «Tuvimos que levantar en pocos meses lo que llevaba años cayendo», justificó. «¿Es suficiente? Claramente, no. Nuestro propósito desde el inicio de la legislatura es llevar a cabo una reforma integral de la Sanidad Pública andaluza», dijo. «Somos conscientes de los problemas y nos duelen. Intentamos dar la respuesta más rápida posible a los andaluces que intentan obtener una cita con su médico, pero no partimos de cero, sino que, en los últimos años, y a pesar de la pandemia, hemos mejorado la Atención Primaria», defendió, añadiendo que «en Atención Primaria, hemos invertido 700 millones más desde 2018, último año del anterior Gobierno y tenemos 6.014 trabajadores más que en 2018».

Moreno, que también recordó al bombero fallecido en Sierra Bermeja, Carlos Martínez Haro, mostró el «compromiso de mejorar» las condiciones laborales y avanzar en «la estabilización del personal eventual del Infoca». Buena parte del discurso se centró en las críticas al Gobierno central por la infrafinanciación y la falta de cogobernanza con los fondos europeos, así como por la ausencia de Andalucía en las ayudas para el empleo. Moreno apeló también al fondo de compensación acordado en las reuniones con los presidentes de la Comunitat Valenciana y Murcia por la falta de financiación de estas comunidades y censuró que aún no ha recibido respuesta de Pedro Sánchez a la petición de una Comisión Bilateral. «Andalucía no va a ser menos ni más que nadie». El presidente finalizó con la llamada el 3 de noviembre a la presentación de las cuentas. «Si hay prórroga presupuestaria, vendrá un bloqueo de la acción del Gobierno y la oposición irá empujando hacia un callejón sin salida. No será bueno para Andalucía. Yo voy a seguir remando para acabar el ciclo». concluyó Moreno la primera sesión del debate.