El 60% de los ingresados no están vacunados

El 90% de la población de Andalucia ha completado la pauta de vacunación contra la Covid, pero aún quedan 560.000 personas mayores de 11 años que no han iniciado el proceso.

«Es un problema para todos, pero especialmente para ellos porque, cuando analizamos las cifras de las personas que ingresan en Andalucía ahora infectadas por covid, alrededor del 60 por ciento no están vacunadas», advirtió la viceconsejera de Salud y Familias, Catalina García, no sin destacar la «efectividad» de las vacunas aprobadas y pedir al más de medio millón de ciudadanos reticentes «que, por favor, se vacunen».

Aunque la comunidad andaluza contiúa en resgo cero de Covid, la evolución de la incidencia en las últimas dos semanas hace temer un nuevo rebrote. Ayer se notificaron 338 nuevos contagios, el mayor dato de todo octubre. Así, la incidencia acumulada a 14 días sube ligeramente, 0,3 puntos, respecto al día anterior hasta los 33,9 casos por cada 100.000. Hace una semana la tasa esta en los 31.Respecto a los fallecidos, comunicaron dos nuevos. García explicó que efectivamente hay una «tendencia de subida» que no achacó a la variante Delta Plus, pues «todavía no tiene una presencia importante»

Para neutralizar la entrada de nuevas variantes, el Gobierno andaluz se centra en rescatar a los rezagados, por un lado, y en administrar las terceras dosis a mayores de 70 años y personas inmunodeprimidas, por otro. Además, ya ha arrancado la administración de la segunda dosis de Janssen a aquellos que recibieron la primera, para reforzar su protección. Paralelamente, Andalucía ya ha iniciado la campaña de vacunación contra la gripe en personal sanitario y mayores de 65.

Respecto al virus de la gripe, la viceconsejera alertó de una posible mayor incidencia este invierno por lo que ñalado la importancia de utilizar la mascarilla también en este caso como «principal medida de prevención junto con la vacuna». García detalló que «en Andalucía, a fecha de hoy se ha vacunado ya de la población diana en gripe al 33%».