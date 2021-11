Piquetes sin barricadas en el segundo día de paros en el sector del metal en Cádiz

La segunda jornada consecutiva de paros en el sector del metal de la provincia de Cádiz se está desarrollando, según los sindicatos, con un alto nivel de participación, con la presencia de piquetes en los principales polígonos industriales.No obstante, este miércoles, al contrario que ayer, no ha habido ni barricadas ardiendo ni cortes de tráfico, por la presencia de agentes de la Policía Nacional que lo han impedido.”Se está desarrollando todo con normalidad, no hay ningún tipo de incidencia en los centros donde hay trabajo, y, al igual que ayer, el seguimiento está siendo del cien por cien”, ha explicado a EFE el secretario general de FICA-UGT, Antonio Montoro.

Las protestas, que tratan de presionar a la patronal para volver a negociar mejoras en el convenio colectivo, cuya renovación está bloqueada, continuan con una manifestación desde el astillero de Cádiz hasta la sede de la patronal FEMCA, en el barrio de Loreto. La primera jornada de paros de ayer provocó un comunicado de denuncia de Navantia, puesto que la presencia de piquetes impidió que los trabajadores de platilla, a los que no afecta directamente este conflicto puesto que tienen convenio propio, pudieran entrar en la factoría.Los sindicatos con representación en Airbus han explicado que esta mañana sí han podido entrar a las factorías de Puerto Real y El Puerto los trabajadores de la plantilla, pero no han ido a trabajar los empleados de la industria auxiliar, con lo que la actividad en estas factorías se está resintiendo.La patronal asegura que son los sindicatos los que se niegan a negociar el convenio puesto que no han cedido en la condición puesta por los empresarios de sentarse a dialogar si se desconvoca la huelga indefinida prevista a partir del 16 de noviembre.

Desde CC OO afirman que le toca a la patronal mover ficha. El secretario comarcal de CCOO de Industria en el Campo de Gibraltar, Fernando Grimaldi, ha asegurado que “Femca y las empresas principales deben tomar nota de la firme voluntad de la gente del Metal de defender un convenio digno” y ha añadido que, “si en algún momento la patronal acariciaba la posibilidad de que los trabajadores del sector harían dejación de la defensa de sus intereses, esta huelga los ha sacado de su error”.

Según ha afirmado el sindicato en una nota, Grimaldi ha manifestado la disposición de las centrales sindicales de retomar el proceso negociador y alcanzar un acuerdo satisfactorio que dé respuesta a las demandas de este colectivo laboral, insistiendo en que “hay hasta el día 16, fecha en la está convocado el paro indefinido, para retomar una negociación en la que las empresas deben cambiar de paradigma y acudir con verdadera voluntad de acuerdo”.

Para este sindicato, “las empresas del sector deben abandonar sus aspiraciones de mermar las condiciones laborales, asumiendo que las mejoras que defiende la parte social es legítima y razonable, y las empresas principales no pueden ponerse de perfil mientras engrosan sus cuentas de resultados y sueñan con incrementar la precarización de las plantillas”.

Por todo ello, Grimaldi ha advertido de que, “si la negociación no se culmina con un acuerdo y la patronal aboca a los trabajadores a una huelga indefinida, deben ser conscientes de que el conflicto se radicalizará y el acuerdo será más complicado”, al tiempo que ha reiterado que “la patronal debe volver a la mesa negociadora sin líneas rojas y sin chantajes”.

Por último, desde el sindicato comarcal de Industria de CCOO han tenido palabras de felicitación para los trabajadores del Metal, que “han vuelto a dar un ejemplo de lucha y de compromiso en la defensa de sus condiciones de trabajo”. “El Metal ha sido siempre vanguardia de la lucha obrera y va a continuar siéndolo” ha concluido Grimaldi.