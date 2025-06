El sanchismo se rebela contra Sánchez: "Hay que preparar un fin razonable y abrir una nueva etapa"

La comparecencia de Pedro Sánchez tras la dimisión de Santos Cerdán, al contrario que en otras ocasiones, no ha calmado el temporal que está azotando a la militancia socialista. A lo largo del día de hoy, LA RAZÓN ha contactado con alcaldes, responsables del partido en comunidades autónomas y en gobiernos autonómicos, históricamente partidarios de Pedro Sánchez. La respuesta es unánime con una sensación de fondo: "Nos sentimos engañados".

Un alto dirigente del partido pone un poco de ironía a la situación tirando de una expresión francesa "je suis désolée". No todos tienen humor para encajar los acontecimientos de las últimas horas. Un exalto cargo del Gobierno, hoy en la empresa privada, dice "este gobierno ya se va". En los cuadros medios el ambiente es peor "todo lo que está pasando, nos va a arrastrar a todos", apunta un alcalde que alcanzó la vara de mando en la pasada legislatura. Otro primer edil, más veterano, asume la situación con más aplomo pero sin alegrías: "Hoy es un día chungo como otros que hubo en el pasado".

Alguno saca fuerzas de flaqueza... "ahora nos atacarán por todo. ¡Fíjate que hablan de un impuesto que pedirá el partido! Son unos ignorantes de tomo y lomo. El impuesto es la cuota", afirma en referencia a que los militantes que se incorporan a los gobiernos -central, autonómicos o municipales- pagan una cuota mayor que los militantes de base, lo que en el argot del partido se conoce como "el impuesto".

Rechazo a Sánchez

El ambiente en la dirección no es mejor. No hay debate en el PSOE sobre el qué hacer... "como lo decide todo el núcleo duro del presidente. Nadie opina, a nadie se le pide opinión y creo, lamentablemente, que nadie quiere opinar", afirma un militante conocedor de la cocina socialista. Es más, la mayoría de los socialistas consultados por la LA RAZÓN apuntan "a un fin de ciclo" y creen además "que la remodelación de la ejecutiva es insuficiente. Esto se acaba".

De hecho, en la militancia socialista "sanchista" ya se afronta un debate impensable hace apenas 48 horas. El tono es crítico y no esconde un rechazo al actual secretario general. "No tiene un pase ni ninguna justificación son las decisiones que Pedro ha tomado poniendo la estructura central del PSOE en manos de esta gente", afirma un dirigente del partido refiriéndose a los tres tenores -Ábalos, Cerdán y García- al que no le parece suficiente pedir perdón. Otro va un punto más allá resumiendo el sentir general: "Hay que saber preparar un final razonable y poner los cimientos de la nueva etapa", para añadir que espera que "Pedro sepa estar a la altura". No es el único que lo piensa. A muchos de los consultados no les parece siquiera suficiente "someterse a una moción de confianza porque los socios se pondrán estupendos y corres el riesgo de ir de mal a peor".

El Comité Federal está fijado para el 4 de julio, para dentro de 20 días. Sin embargo, este tiempo parece una eternidad para la militancia socialista que piensa en elecciones, en un cambio de ciclo y, por tanto, de dirección. No parecen conformarse con una reforma quirúrgica en la Ejecutiva Federal. Y esta vez las críticas no vienen del "viejo PSOE", de los habituales sectores críticos liderados por García- Page o Javier Lambán, provienen de los sectores que tradicionalmente han dado apoyo a Pedro Sánchez. Esta vez son los "sanchistas", algunos incluso de la primera hornada que exigen un cambio profundo en el partido que incluya al mismísimo Pedro Sánchez. Uno de estos no podía ocultar su pesadumbre: "Lo que está pasando es horrible. Yo alucino".