La huelga del metal afecta los accesos al hospital de la Línea: “Se están cancelando operaciones”

La huelga del sector del metal en la provincia de Cádiz arrancó ayer con barricadas, hogueras y también cortes de carretera. Hoy continúan las protestas, lo que está dificultando la movilidad por la provincia. Tanto es así, que los accesos al Hospital de la Línea (SAS) se están viendo afectados, bloqueados desde anoche, por lo que la Junta de Andalucía ha solicitado al Gobierno de España que garantice la prestación sanitaria en este centro hospitalario.

En una nota, la Junta de Andalucía describe la situación que se vive en el Hospital Comarcal de La Línea de la Concepción donde «los profesionales sanitarios acumulan horas de guardia seguidas, al no poder llegar los relevos debido al colapso de la carretera» y «se están cancelando operaciones por la imposibilidad de acceder de los cirujanos». Además, asegura que «mujeres de parto no consiguen acceder al centro y ha habido que enviar ya una ambulancia a una parturienta para que dé a luz en ella». «El desayuno de los pacientes ingresados no ha podido llegar tampoco», asegura la Junta de Andalucía.

«Consideramos que el Gobierno de la nación tiene que tener previstas estas situaciones y garantizar los accesos al centro sanitario. Pedimos que lo haga», añade.

El consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha hecho un llamamiento al Gobierno central para que se garantice el acceso al hospital. “El acceso a los hospitales es fundamental para garantizar la calidad asistencial, por eso hemos denunciado la situación que se vive en en Hospital de la Línea a la Delegación del Gobierno y le hemos informado de que se ha tenido que enviar uan ambulancia medicalizada para asiatir un parto en carretera, que nos e ha podido hacer el relevo de los equipos de guardia y los entrantes, que tampoco los camiones de catering han podido acceder y los pacientes y profesionales están sin desyunar.. esto no es aguantable para esta consejería y hemos solicitado el Gobierno que deje libres las carreteras para facilitar el acceso de los pacientes. Esperamos que la respuesta sea inmediata”, adviertió el consejero.