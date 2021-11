Save the Children celebra el Día del Niño en el distrito sevillano de Tres Barrios-Amate

Save the Children ha celebrado el Día Internacional del Niño en el distrito sevillano de Tres Barrios-Amate, el cual alberga los dos barrios (Los Pajaritos y Amate) con la renta media por persona más baja de toda España, situada en 5.757 euros por persona (12.292 euros a nivel nacional), según datos del Instituto Nacional de Estadísticas referentes a 2020.

Coincidiendo con esta celebración, la ONG ha inaugurado su primer Centro de Recursos para la Infancia y la Adolescencia (CRIA) de Andalucía, que se ubica dentro de este distrito. Este espacio está dirigido a niños y niñas de entre 0 y 18 años en situación de pobreza y riesgo de exclusión social, donde atiende alrededor de 120 participantes.

Este nuevo centro propio, que ya se puso en marcha el año pasado pero que no pudo ser inaugurado por las restricciones sanitarias de la Covid-19, es el primero de Andalucía y tercero que Save the Children construye en España (actualmente hay uno en el barrio de Vallecas, Madrid, y otro en Barakaldo, Vizcaya). Todos estos espacios están diseñados para desarrollar programas innovadores para la infancia más desfavorecida, generando cambios sostenibles y duraderos en la vida de los niños, las niñas y sus familias. Además, todos ellos acogen proyectos y actividades englobadas dentro de las diferentes áreas temáticas de la organización, como la lucha contra la pobreza infantil, las migraciones y la violencia contra la infancia, sin olvidar los proyectos de participación infantil y de coordinación y colaboración con otras entidades del barrio.

En el acto de inauguración de este centro han participado los principales financiadores y colaboradores de este proyecto: la Fundación “la Caixa”, la Fundación Cajasol, la empresa Lidl y el Ayuntamiento de Sevilla. Todos han resaltado su compromiso con la infancia más vulnerable y han puesto en valor la importancia de crear alianzas colaborativas que ayuden a alcanzar los grandes objetivos de desarrollo de manera sostenible y que supongan un cambio real en la vida de los niños y niñas.

También ha participado virtualmente el rapero sevillano Haze, el cual ha animado a los presentes a seguir apoyando el trabajo de Save the Children en el barrio, el mismo en el que él vivió y creció. El músico es un referente por su implicación con la infancia y adolescencia más vulnerable, de hecho, ha colaborado con la organización en varias campañas, además visitó las obras del CRIA y asistió a una de las sesiones del grupo de Participación Infantil y Juvenil en el CEIP Paulo Orosio, donde los niños y niñas estuvieron diseñando la tradicional cápsula del tiempo y opinando sobre cómo querían que fuera el futuro CRIA.

El director en funciones de Save the Children en Andalucía, Javier Cabrera, ha explicado que, gracias al trabajo que Save the Children viene desempeñando en zonas desfavorecidas como la de Tres Barrios-Amate, “hemos obtenido evidencias que demuestran que la pobreza infantil necesita ser combatida a través de programas que ofrezcan una atención integral a los niños, niñas y sus familias para que la situación económica o de exclusión social en la que viven no les impida disfrutar plenamente de sus derechos y puedan alcanzar el máximo de sus capacidades.”

El CRIA pretende convertirse en un espacio de referencia para la infancia y la adolescencia, no solo en el distrito al que pertenece, sino en la ciudad de Sevilla. “Se trata de un centro moderno en el que llevamos trabajando un año, durante el cual hemos impulsado proyectos transformadores para la infancia como el de Lucha contra la Pobreza Infantil para niños de 0 a 6 años. Con este programa pretendemos incrementar los niveles de estimulación en edades tempranas, fomentando el correcto desarrollo integral y garantizando la equidad educativa, así como contribuir a romper el círculo de la pobreza”, añade Cabrera. La organización también ha acompañado en la capacitación de Entornos Seguros y Libres de Violencia a la comunidad educativa del CEIP Paulo Orosio y a entidades públicas y privadas del territorio.

Para muchas de las familias que participan en los programas de Save the Children, este espacio ha supuesto también un rayo de esperanza para poder ofrecer a sus hijos e hijas otras realidades, así como participar e involucrarse en proyectos en beneficio del barrio. Dana, una de las madres, se muestra agradecida e ilusionada con el centro: “Me encanta. Es un espacio muy bonito, amplio y con mucha luz”. Para Juan Diego, otro de los padres, “era necesario que hubiera un espacio así por el que vayan pasando muchas generaciones”.

¿Por qué en Andalucía y por qué en Sevilla?

Andalucía cuenta con una de las peores cifras de pobreza infantil de todo el territorio nacional. Según los últimos datos del Observatorio de Infancia de Andalucía (OIA) de 2020, el 29,5% de las personas menores de 18 años está en riesgo de pobreza o exclusión social (469.995 niñas, niños y adolescentes), 2,8 puntos más que el año anterior (26,7%). Estas cifras son peores en el caso de las niñas, las cuales presentan un riesgo de pobreza o exclusión social (calculado con el umbral de pobreza de Andalucía) 5 puntos porcentuales superior que el de los niños. Además, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 6 de los 15 barrios más pobres del país se ubican en Sevilla.

“Uno de los objetivos de Save the Children es estar con los más vulnerables y la zona de Tres Barrios-Amate es un claro ejemplo de espacio en el que queremos y debemos estar. Llevamos ya varios años trabajando en el territorio con excelentes resultados, por lo que creemos que es una zona donde no sólo se necesitan nuestros programas, sino que, además, se dan condiciones propicias para que funcione bien. Por ejemplo, contamos con el apoyo del Ayuntamiento y hemos visto que hay un especial interés para que trabajemos en la zona por parte de los colegios, altamente implicados, y de los beneficiarios”, ha añadido Cabera.

En cuanto a violencia contra la infancia, Save the Children considera una prioridad seguir luchando contra esta lacra. Según los datos del OIA, el Sistema de Información de Maltrato Infantil de Andalucía recogió un total de 6.183 notificaciones durante 2020, lo que supone un incremento del 68% respecto al año anterior. El principal tipo de maltrato notificado ha sido la negligencia (76,6%), seguido de maltrato emocional (63%) y el maltrato físico (24,6%). Un 8,5% de las notificaciones de maltrato recogidas hace referencia a abusos sexuales.

Colaboraciones

El espíritu del centro es generar un espacio dónde las propias familias tengan la capacidad de cambiar su propia realidad. Save the Children ha querido crear un espacio transformador, que ayude a la dinamización del barrio y al impulso de los derechos de la infancia. Para ello, la ONG insiste en que es crucial contar también con el apoyo de diferentes actores de la sociedad, como con la Fundación “la Caixa”, la empresa Lidl y la Fundación Cajasol, que han respaldado el proyecto financiando la obra y el equipamiento del centro. Del mismo modo, el Ayuntamiento de Sevilla se ha convertido en un aliado estratégico.

Marc Simón, subdirector general de la Fundación “la Caixa”, ha asegurado que para su fundación “es un placer poder colaborar una vez más en una iniciativa en favor de la infancia, sumándonos a la iniciativa de Save the Children en la creación de este Centro de Recursos, que estamos seguros de que se convertirá en un punto de encuentro y de historias de superación para muchos de estos jóvenes y de sus familias. Este centro servirá como una herramienta más para demostrar que la educación y el apoyo de las familias, sin olvidar el trabajo constante de entidades, profesorado y educadores, puede ayudar a superar situaciones de dificultad y a lograr todo tipo de objetivos personales que rompan con esa situación de vulnerabilidad en la que muchos y muchas se encuentran hoy día”.

Mercedes Camacho, gestora del área de Actividades de la Fundación Cajasol, ha puesto de manifiesto la importancia de respaldar proyectos e iniciativas que luchen por la igualdad de oportunidades y dar apoyo a los sectores de la sociedad más vulnerables. “Nuestro compromiso como fundación es adaptarnos a las necesidades de nuestro entorno y dedicar todos nuestros recursos, técnicos y humanos, para que salgan adelante proyectos como este, cuyo objetivo es proteger y educar en valores a niños y niñas en riesgo de exclusión social. Para nosotros es un orgullo poder colaborar con la puesta en marcha de este centro”.

Por su parte, Michaela Reischl, directora de RSC de Lidl España, ha explicado que fue el compromiso con la infancia, la educación y la sociedad, así como la voluntad de apoyar la igualdad de oportunidades en España, lo que motivó a Lidl a unirse a Save the Children y a este proyecto a través de su campaña de Navidad de 2019 Notas Solidarias. “Ver la culminación de la construcción de este centro, que dará la oportunidad a cientos de niñas y niños de tener un espacio lúdico, nos anima a seguir colaborando con esta ONG. Por ello, este año hemos puesto en marcha conjuntamente nuevas iniciativas. La más reciente consiste en unas bolsas solidarias diseñadas por niñas y niños de los programas de Save the Children con el fin de seguir recaudando fondos y apoyar proyectos sociales”.

“Este centro es el resultado de una estrategia puesta en marcha por el Ayuntamiento de Sevilla para la dinamización de locales en la zona de Tres Barrios-Amate. Nuestro objetivo era que espacios sin uso de titularidad pública, en este caso de Emvisesa, se convirtieran en proyectos de interés general, con impacto social y generadores de empleo. El centro Save the Children ha conseguido precisamente eso en estos meses, y se está consolidando como un referente en el barrio. Es además el punto de partida para nuevos proyectos que se están poniendo en marcha en esta zona de la ciudad en colaboración con administraciones como el Gobierno de España a través del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social o del Ayuntamiento de Sevilla”, ha comentado Juan Manuel Flores, delegado de Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales y presidente de Emvisesa.