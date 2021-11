Empresarios y sindicatos retoman el diálogo tras un receso: “Debería ser la última oportunidad”

La reunión se retomó este miércoles, con los huelguistas de nuevo en la calle. Los sindicalistas apuntaban que creen que es “la última oportunidad”. En la mesa de negociación, una palabra clave en la pizarra: IPC. Los representantes de los trabajadores se aferran al alza salarial y la patronal insiste en que no es posible. Son ya once jornadas de huelga en el metal. A la hora de la vuelta a la negociación, se ha producido un receso para que la patronal estudie la propuesta. Sobre las 12:30 se ha vuelto a la mesa. Según los sindicatos, cada trabajador del metal en Cádiz lleva perdidos una media de 660 euros brutos.

Los sindicatos UGT y CC OO y la Federación de Empresarios del Metal de Cádiz (Femca) han retomado esta mañana las negociaciones en Sevilla, con la urgencia de llegar a un acuerdo para poner fin a una huelga que dura ya nueva días, más otros dos previos.

“Venimos con el ánimo de que esto no se eternice”, ha subrayado a la entrada de la reunión, la cuarta desde que se inició la protesta, Juan Linares, secretario provincia de Industria de CC OO, quien señala que la de hoy “debería ser la última oportunidad” de esta mesa negociadora.

“Si esto no se arregla, igual tienen que asumir responsabilidades otros que no están en la mesa, llamémosles políticos, llamémosle entidades”, ha añadido Linares, quien insiste en que los sindicatos no van a renunciar a su exigencia de que los salarios suban en base al IPC real y están dispuestos a “buscar fórmulas”.

El secretario general de la Femca, José Muñoz, ha indicado a su entrada en la reunión que llega a esta nueva ronda de negociaciones, la cuarta desde que empezó la huelga indefinida, con la voluntad de negociar y “la ilusión de llegar a un acuerdo”” que ya es “urgente” porque la situación es “crítica” para muchas empresas. “Vamos a tener que ser un poco generosas todos”, ha afirmado.

El representante de la patronal ha reiterado que subir los salarios “por encima de lo que se está subiendo a nivel andaluz y sectorial en toda España nos va a hacer menos competitivos. Si somos más caros que el resto vamos a ser menos competitivos. Ese razonamiento es lógico y lo entiende todo el mundo”, ha apuntado tras indicar que buscan un “equilibrio” para que “los trabajadores ganen más y las empresas puedan crear trabajo”.

Otro de los parámetros que se han introducido en la negociación es quién asume los días de huelga de los trabajadores, si ellos en su próxima nómina, o las empresas, en el marco del acuerdo.

“La huelga es un derecho tienen sus repercusiones”, ha opinado el representante de la patronal, tras indicar que cada empresa actuará en este punto según su situación”.

De su lado Antonio Montoro, secretario provincial de Industria de UGT, ha indicado que los representantes de los trabajadores van a la negociación con la intención de poner “toda la carne en el asador” para encontrar una solución al conflicto.

“Le pedimos responsabilidad a la patronal. La situación cada vez es más tensa, cada más complicada incluso para nosotros poder llegar a un acuerdo. La gente está fuerte, no decae, como estáis viendo”.

Montoro, que ha insistido en que los sindicatos no van a firmar “nada que no garantice” que los trabajadores conservan el poder adquisitivo, ha explicado que cualquier preacuerdo que se alcance en esta reunión -”y deseamos que sea hoy”-, tendrá que ser votado por los trabajadores, antes de ser definitivamente firmado.

Sobre la violencia que se está sucediendo en las calles patronal y sindicatos tienen también puntos de vista diferentes. “La tanqueta es una decisión que no me compete”, ha indicado para apuntar “como vecino y ciudadano me parece que los actos vandálicos no responden al movimiento sindical. Estoy convencido que hay alguna variable que a nosotros se nos escapa, más vinculado con lo político que con lo laboral. Hay algo que a mi se me escapa, estoy convencido”, ha señalado el representante de FEMCA.

Tras indicar que los sindicatos no son “espías de nadie”, Juan Linares ha subrayado que “lo que hay en la calle son trabajadores que defiende un convenio justo”.

Sobre la presencia de la tanqueta de la Policía antidisturbios ha reiterado que es un elemento “innecesario” y ha criticado que entrara el otro día en una barriada de Puerto Real.

Para el representante de UGT son reflejo de la “necesidad que tiene un pueblo”. “Nos han quitado todo, hasta el miedo”, ha apuntado.

El secretario general de UGT-FICA en Cádiz, Antonio Montoro, ha desvelado que “hay empresarios que están dispuestos a firmar el convenio, y si aquí no se firma habrá que valorar otras situaciones, pero el convenio se va a firmar sí o sí, eso seguro”. “No quiero asumir más días de movilizaciones”, ha aseverado.

En declaraciones a los periodistas poco antes de una nueva reunión entre sindicatos y la Federación de Empresarios del Metal de la provincia de Cádiz (Femca), Montoro ha explicado que su sindicato realizó “una asamblea de delegados y se viene reforzado porque fue sorprendente el apoyo de los delegados a los miembros de la mesa negociadora”.

“Sabemos cuáles son los márgenes que los trabajadores nos han dado, que para nosotros es fundamental porque lo que tenemos claro es que el preacuerdo que salga aquí se verá refrendado en cada una de las empresas, y no vamos a firmar ningún acuerdo si no tenemos ese planteamiento a los trabajadores y ellos lo aprueban”, ha detallado.

Además, ha confesado que tras la reunión irá “a las empresas” porque hay que “cerrar el acuerdo y salir de aquí cuanto antes”. Asimismo, ha pedido “responsabilidad” porque “la situación cada vez es más tensa y resulta más complicado, incluso para los sindicatos, alcanzar un acuerdo”, aunque ha advertido que “la gente está fuerte, no decae”.

En cualquier caso, Montoro ha explicado que “siempre se ha hablado de un preacuerdo porque lo tiene que refrendar los trabajadores”. “Si yo llego allí y me dicen que no, se volverá al día siguiente otra vez, tengo una responsabilidad en esta negociación, pero la decisión final la tienen los trabajadores, igual que le pasa a Femca, que los que están negociando no tienen suficiente independencia para llegar a un acuerdo, y tienen que estar constantemente llamando a las empresas, eso es lo que está retrasando”, ha detallado antes de avisar que “eso hay que zanjarlo, porque si esto sigue así habrá que buscar otro interlocutor”.

Por último, Montoro ha subrayado “la solidaridad que tiene Cádiz, que gente que no es del metal que se está manifestando en el Río San Pedro”, y ha avisado que “Cádiz no va a defraudar, también por el aliento que está recibiendo de fuera”. “Las provocaciones que estamos viendo ahora son hasta dolorosas..., que en un Consejo de Ministros se hable de la tanqueta y no se hable de empleo, industria y trabajo para Cádiz me parece penoso y vergonzoso”, ha concluido.

Por su parte, el secretario general de CC OO-Industria en Cádiz, Juan Linares, ha declarado que están dispuestos “a hablar de un tercer año, pero eso supone a no renunciar al IPC real”. “Ahora mismo no se sabe cómo va a ser el final de año, pero la condición de hablar de un tercer año lleva consigo hablar del IPC real, se buscarán fórmulas, a ver cómo se encaja ese binomio, pero hablar de tres años es hablar de IPC real”, ha explicado.

Así, ha confesado que “se está discutiendo todo con la intención de llegar a un acuerdo” y que “si esto no se arregla igual tienen que asumir responsabilidades otros que no están en la mesa, como políticos o entidades”.

Por último, en cuanto a la respuesta policial, Linares ha criticado que “sobrepasa los límites” porque “era innecesario que en un barrio obrero entraran con esa tanqueta, no había lugar”.

Moreno rechaza las “guerrillas urbanas” y pide diálogo

Por su parte, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha hecho un llamamiento al acuerdo en la huelga del metal en Cádiz, ha pedido “diálogo entre las partes” y que haya “serenidad, calma”, ya que las reivindicaciones nada tienen que ver con “atropellar los intereses de otros ciudadanos en forma de guerrilla urbana”.

Moreno, que participa en un encuentro de comercio organizado por la CEA, ha señalado a los periodistas que “todo el mundo tiene que ceder un poco” y ha pedido “que cuanto antes se llegue a un acuerdo por el bien de todos”.

Ha agregado que “la legítima defensa de los legítimos derechos de los trabajadores” nada tiene que ver con la “guerrilla urbana que hemos podido ver”.

Moreno considera que si las partes ponen “un poquito de voluntad” se puede llegar a un acuerdo beneficioso para trabajadores y para la viabilidad de las empresas.