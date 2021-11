Jaén Merece más critica que la Fiscalía no quiera investigar a Defensa por la base del Ejército en Córdoba

Los argumentos presentados por la plataforma Jaén Merece Más para acusar al Ministerio de Defensa de prevaricación en la elección de Córdoba como sede de la base logística del Ejército de Tierra carecen de fundamento. Es la conclusión a la que llega la Fiscalía, que ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 37 de Madrid que archive las diligencias abiertas.

En su escrito, el Ministerio Público concluye que los hechos denunciados “no colman” los requisitos exigidos por el delito de prevaricación, por lo que aconseja a Jaén Merece Más que acuda a la jurisdicción contencioso administrativa si lo considera pertinente.

La plataforma ciudadana jiennense presentó su denuncia el pasado 10 de mayo, meses después de conocerse que Córdoba era el lugar designado por Defensa para acoger el proyecto tecnológico de la base logística del Ejército de Tierra, incluido en el Plan de Concentración de los Órganos Logísticos Centrales (el denominado Plan Colce). Para la Fiscalía “nada se ha podido corroborar por el denunciante respecto a la arbitrariedad en la tramitación del procedimiento”, lo que “impide el inicio de una investigación penal”.

Desde Jaén Merece Más ya han avisado de que recurrirán la decisión: “Lógicamente, no compartimos en absoluto la petición del Ministerio Público que desde nuestro parecer quiere evitar la investigación que es precisamente el objeto de una instrucción penal, no se necesitan de antemano las evidencias del delito –como opina la fiscalía-, las cuales por otro lado existen y están aportadas junto a la denuncia, y por ello esperamos que la magistrada instructora de la causa no se aparte de la necesidad de investigación de los gravísimos hechos denunciados que provocaron la apertura de Diligencias Previas”.

A su vez recuerdan que “el Juzgado instructor aún no ha resuelto nuestro recurso frente a la decisión de no aceptarnos por el momento nuestra personación y participación en el procedimiento como acusación popular, lo que no es firme, y será recurrido hasta las últimas instancias –incluyendo el amparo del Tribunal Constitucional-, hasta conseguir dicha personación y poder defender los legítimos intereses de Jaén en este importantísimo tema”.

Desde la plataforma critican la actitud del alcalde de Jaén, Julio Millán, por no querer personarse como acusación particular. “El Ayuntamiento de Jaén ha podido y debido personarse en la causa penal como interesada directa y por tanto como acusación particular, con el fin de defender y velar por los intereses de Jaén en lo acontecido, pues debe conocerse la verdad de lo ocurrido y pedir responsabilidades en su caso”, incide la plataforma que ha valorado “muy negativamente la opinión no oficial (por no haberse adoptado en sede del Pleno Municipal) del alcalde por declinar la invitación de nuestra Plataforma Ciudadana para que ejerciera la misma, como entendemos es su obligación como máximo organismo que representa a esta ciudad, no a siglas políticas a las que parece no querer molestar”, critican.