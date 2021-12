Doble estrella para el malagueño Dani García a los seis meses de estrenar restaurante

Sin nuevos tres estrellas en la Guía Michelin España y Portugal 2022, el marbellí Dani García se ha convertido en el controvertido protagonista de esta edición al conseguir el hito de dos estrellas de golpe para uno de sus restaurantes, Smoked Room (Madrid), seis meses después de su apertura, lo que interpreta como un “signo de confianza”. En 2019, justo un año después de conseguir la tercera estrella para Dani García Restaurante (Marbella, Málaga), lo cerró para desconcierto de muchos; después de más de dos décadas consagrado a la alta cocina, emprendía el camino de abrirse a nuevos públicos y otros países. Ahora ha vuelto a reencontrarse con los galardones de la guía francesa.

”Estoy sorprendido y feliz, todavía no doy crédito, porque esto es algo histórico que nunca había ocurrido en España -dice a EFE-. Estoy donde quería: no cocino, diseño conceptos que desarrollan mis equipos”. Por eso no fue él quien anoche subió al escenario del Palau de les Arts de Valencia para recoger la chaquetilla bordada con dos estrellas sino el joven italiano Massimiliano Delle Vedove, al frente de las brasas de Smoked Room, que “no tiene igual en España”, asegura a EFE.

El Grupo Dani García, formado con sus socios Laura y Javier Gutiérrez, cuenta con BiBo (Madrid, Doha, Ibiza y Londres, entre otras ciudades), Lobito de Mar y Leña en Marbella y Madrid, la ‘brasserie’ que lleva su nombre en el hotel Four Seasons de la capital, el servicio de comida a domicilio La Gran Familia Mediterránea, acaba de inaugurar Casa Dani y El Pollo Verde en Nueva York y ya tiene en la mira París, Miami y Arabia Saudí. Smoked Room es un espacio pequeño aledaño al Leña capitalino, donde los comensales asisten al espectáculo de las brasas y de productos muy seleccionados en un menú degustación diseñado por García con su equipo de I+D. “Es un Fórmula 1, tiene un nivel muy alto”, asevera el marbellí, quien descarta abrir sucursales bajo este concepto en España pero no fuera.

Que la Guía Michelin le haya dado dos estrellas de una tacada y a sólo seis meses de su apertura, no ha sido bien visto por todos y en unas horas le han llovido críticas en redes sociales. “La Guía me ha demostrado que tiene confianza en nosotros y en nuestro trabajo, aunque hubo gente que intentó enfrentarnos después de cerrar el triestrellado”, ha defendido. ”Fue una decisión difícil, para ellos y para nosotros, pero me respetaron”. El mismo respeto que le han mostrado en la edición de 2022 rompiendo los moldes según los cuales en España las estrellas siempre se dan de una en una y ocasionalmente a restaurantes con pocos meses de trayectoria.