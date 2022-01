Francisco de la Torre: «Con la actual Junta me entero de qué ocurre con el metro de Málaga»

¿Cómo se ha comportado el año 2021 en Málaga?

Ha sido un año condicionado nuevamente por la pandemia, pero Málaga ha demostrado su potencialidad y, ante cualquier perspectiva de mejora o recuperación, ha sabido aprovecharla. La ciudad tiene potencialidad y da fe de ello el hecho de que gigantes como Google o Vodafone la hayan elegido para desarrollar sus proyectos en materia de avance tecnológico. Hay buenas perspectivas igualmente en el ámbito de la construcción, uno de los más lastrados por la crisis.

¿Cómo se encara este nuevo año, con esa amenaza que supone la Covid-19 aún en vigor y con cifras e indicadores que no parecen remitir?

La incidencia del coronavirus sigue creciendo aunque el efecto en los hospitales no es tan fuerte como antes. Eso, no obstante, no debe hacer caer en la autocomplacencia y pensar que uno puede relajarse. Ahora se abre el proceso de vacunación a la infancia y se va a ir bajando la edad de la tercera dosis, y eso debe ser regla de oro, al igual que el uso de las mascarillas, la distancia y todas las prevenciones que requiere la situación.

¿Apoya la implantación del pasaporte Covid en el sector de la hostelería?

Estoy totalmente a favor del pasaporte Covid. Ya lo hubiera impulsado incluso en la segunda dosis de la vacuna, siempre de la mano del sector afectado.

¿Cuáles son los grandes retos de Málaga para 2022?

Uno de los principales objetivos sin duda es ser elegidos para albergar la Expo 2027. El Gobierno central ha de culminar ahora en enero esa candidatura. Por nuestra parte, pasaremos al gobierno el dossier que tenemos preparado y se abriría un período de defensa y divulgación de la candidatura. Por lo demás, seguiremos trabajando en el día a día para ganar en agilidad administrativa.

¿Qué otros proyectos verán la luz este año?

Atajar el paro es una de las grandes tareas pendientes y la educación crea en este aspecto un papel clave. En el ámbito sanitario, se avanza con paso firme en la creación de la Fundación Oncológica que impulsa el doctor Emilio Alba. En materia de actuaciones más «visibles», abordamos los trabajos en los Baños del Carmen, en los paseos marítimos, iniciativas urbanísticas y rehabilitación de viviendas. Seremos además proactivos en los temas medioambientales. En cualquier caso, hay que estar muy atentos a los fondos Next Generation.

Estamos ya inmersos en un año electoral a nivel autonómico, ¿qué cree que ocurrirá en esa cita en las urnas?

Se va a reconocer el trabajo espléndido que la Junta de Andalucía está desarrollando. No sólo no habiendo heredado la mejor situación económica, sino que la irrupción de la pandemia condicionó más si cabe la coyuntura. Se ha avanzado enormemente y a nivel municipal he notado claramente el cambio. Hay mucho diálogo. Me entero ahora de lo que ocurre con el metro, antes no me enteraba. Y no me enteraba porque no me informaban, o me informaban mal.

De cara a 2023 y las elecciones municipales, el propio Juanma Moreno, le respaldó días atrás como único y mejor candidato a la Alcaldía de Málaga.

Agradezco sus palabras. Estoy en lo que estoy, en el día a día. Llegará el momento, no ahora, de pensar qué hacer en 2023. Hay que ordenar proyectos pero también organizar el tiempo y reservar algo más de tiempo para uno mismo y para garantizarse la fuerza de poder seguir trabajando.