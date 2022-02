El PP denuncia la presencia de más de un centenar de okupas en Casares Costa

Muy preocupados; así se sienten los vecinos de Casares Costa ante el número creciente de viviendas okupadas que se está registrando en la zona de la costa y que ha obligado a muchos propietarios a denunciar, tapiar viviendas o instalar alarmas.

Desde el Partido Popular se ha denunciado en numerosas ocasiones que en este núcleo poblacional hay más de un centenar de okupas viviendo en una decena de urbanizaciones. “Los vecinos de estas urbanizaciones llevan sufriendo esta situación desde hace años, pero es ahora cuando el número de okupas ha aumentado de forma considerable, llegando a superar el centenar”, ha lamentado el líder del PP en Casares Costa, Javier Quero. “Los vecinos nos han mostrado su malestar y preocupación, porque muchos de los okupas tienen comportamientos incívicos, que atacan la buena convivencia y son un peligro. No podemos consentir esta situación y queremos saber si Izquierda Unida está haciendo algo al respecto”, ha afirmado Javier Quero.

Por ello, desde el Partido Popular de Casares Costa se ha llevado a cabo el registro en el Ayuntamiento de Casares, gobernado por IU, una batería de preguntas con el fin de conocer las medidas de control que se están llevando a cabo por parte del Consistorio para evitar la ocupación de estas viviendas ya que, en caso contrario, “se puede estar produciendo un ‘efecto llamada’ y nuestro municipio se puede llegar a convertir en el paraíso de la ocupación”, denunció Javier Quero. Desde el PP esperan una contestación por parte del Ayuntamiento para conocer cuántas actuaciones en contra de la ocupación se han realizado por parte de la Policía Local. Asimismo, le han preguntado al ente consistorial si estas personas que viven de forma irregular en las viviendas están empadronadas y dónde, si reciben asistencia social y si se les ha ofrecido alternativas habitacionales para evitar esta situación de ilegalidad.

El Partido Popular quiere saber el número de denuncias y avisos que se han registrado por vía telefónica y presencial en los dos últimos años en relación con la ocupación. “Queremos saber si de alguna manera se está favoreciendo la llegada de las okupas otorgándoles ayudas y empadronándolos para ganar votos de cara a las elecciones municipales. Los vecinos de Casares se merecen saber qué está pasando y por qué está pasando”, ha exigido el líder del Partido Popular.

Más de una decena de urbanizaciones afectadas por la ocupación

“Lo que no se puede consentir bajo ningún concepto es que no se haga nada, porque estamos hablando de más de un centenar de okupas, una situación que se puede duplicar dentro de dos meses, llegando a una población de doscientos, trescientos okupas… Hay que poner freno ya y no valen excusas; el Ayuntamiento tiene que hacer algo y por supuesto, ofrecerles ayuda para que dejen de vivir ilegalmente en estas propiedades privadas”, ha concluido Quero, quien ha advertido que le consta que muchos residentes de la zona se han visto obligados a tomar acciones por su cuenta para evitar que se ocupen más viviendas. Los vecinos afectados relatan que, actualmente, se han detectado viviendas okupadas en urbanizaciones tan conocidas como Marina de Casares, Jardines de Casares, Paraíso de la Bahía o Majestic, así hasta una decena de complejos residenciales afectados. Además, se ha descubierto que los okupas realizan “construcciones” dentro de los terrenos sin autorización, totalmente ilegales, como es el caso de la creación de muros sin ningún tipo de seguridad o cerramientos no autorizados, además de acumulación de enseres que suponen un serio peligro. “No son solo viviendas de bancos, hay de muchos propietarios privados. Por ejemplo, extranjeros, que se encuentran con la desagradable situación de que en cuanto llegan a Casares, en su casa están viviendo personas que ni conocen y lo que es peor, no se les puede obligar a salir sin tomar medidas judiciales. Estamos hablando de un atentado directo a la propiedad privada, a la libertad y desde el equipo de Gobierno se tienen que tomar decisiones contundentes”, ha concluido Quero.