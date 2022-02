Andalucía dice adiós al pasaporte covid y pedirá que los estadios estén al 100%

El pasaporte covid dejará de ser obligatorio en Andalucía para acceder a establecimientos de hostelería y ocio nocturno a partir de mañana. La buena tendencia epidemiológica ha propiciado que la Consejería de Salud vaya eliminando restricciones para acercarse, en la mayoría de lo posible, a la normalidad pre covid.

El consejero del ramo, Jesús Aguirre, anunció que no tomará ninguna medida más debido a la bajada continuada tanto en la curva de contagios como en la hospitalaria. En efecto, según el parte que dio a conocer ayer la Junta, la incidencia vuelve a estar por debajo de los 600 puntos después de caer 45 respecto al viernes, de forma que se coloca en los 556 casos por cada 100.000 habitantes. En lo referente a la situación hospitalaria, hay 14 pacientes menos en planta hasta los 1.356, y 15 menos en UCI, que cuentan con 157 enfermos. El parámetro que todavía no ha iniciado el descenso es la cifra de muertos diaria. Ayer se notificaron 57 nuevos durante el fin de semana.

Lo cierto es que la mayoría de comunidades están dejando a un lado las grandes restricciones que mantenían en sus territorios para luchar contra la sexta ola. El pasaporte covid ya solo funciona en cinco autonomías: Aragón, Galicia, La Rioja y Comunidad Valencian después de que ayer, Murcia anunciara el fin de su vigencia a partir de mañana. En la comunidad que gobierna López Miras tampoco habrá limites de aforos ni de comensales y las barras y las pistas quedarán abiertas como ya pasa en Madrid, Cataluña, Extremadura, País Vasco, las dos Castillas, Cantabria y Asturias.

En Andalucía se eliminaron todas las restricciones en los niveles de alerta 1 y 2 antes de Navidad, un escenario que todavía sigue vigente. Aguirre anunció ayer que no se recuperarán y que no está previsto, por tanto, volver a reunir al Comité de Expertos. «Todas las medidas coercitivas que se habían tomado han desaparecido y no hay ninguna específica contra el virus», recalcó el consejero. Además, en el Consejo Interterritorial se mostrará partidario de que se recupere el cien por cien del aforo en los eventos deportivos.

Lo que sí quiso recalcar el consejero es la importancia que ha tenido el pasaporte covid en Andalucía para alentar el proceso de vacunación entre los más reticentes. De hecho, gracias a esta medida, aseguró, ha bajado el número de personas no vacunadas: «Estamos hablando de 290.000, cuando hace poco estábamos hablando de 450.000», añadió.

Cuarta dosis

En el ámbito de la vacunación, Salud descartó la posibilidad de reforzar con una cuarta dosis la inmunidad de los ancianos y los colectivos vulnerables, aunque ahora la mayor tasa de contagios se da en los mayores de 80 años. En este sentido, Aguirre explicó que tienen «menos capacidad» de desarrollar inmunidad ante el Covid-19 con la vacuna o a través del contagio, por lo que esto «justificaría» que tengan actualmente una mayor incidencia acumulada. Pese a ello, incidió, «no se contempla» una cuarta vacuna para este colectivo antes del otoño, ni tampoco la vacunación de cero a cinco años.

Con respecto a la Ómicron sigilosa, Aguirre señaló que hay algunos países como Dinamarca en la que «ya es la mayoritaria», así como que ya se ha detectado en 35 países. En España, aunque España «ya ha habido casos», pero que «no preocupa desde el punto de vista clínico». Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, en España se han detectado unos 10.800 casos de esta variante. Los cribados aleatorios en siete comunidades autónomas ara el linaje BA.2, muestran unos porcentajes entre 0,2 y 1,3%. Galicia es la que mayor porcentaje (1,3%) de esta variante presenta, seguida de Baleares (1%), Extremadura (0,8%), Canarias (0,7%), Andalucía (0,7%), Navarra (0,2%) y Cantabria (0,2%)

A este respecto, el consejero de Salud andaluz advirtió de que podría estar mucho más extendida ya que la ómicron silenciosa «sortea el diagnóstico por PCR», por lo que «cuesta algo más de trabajo dar con ella». Pese a ello, insistió en llamar a la calma. Aguirre señaló que vendrán más variantes. que son mutaciones, pero que «no serán más virulentas» y «no tiene porque preocupar ahora mismo».