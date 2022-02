Carlos Rubio: “Puerto Verde es una apuesta decicida por la sostenibilidad”

El Puerto de Málaga es uno de los puertos más importantes de España tanto por tráfico de pasajeros como por movimiento de mercancías. Además, destaca por su clara apuesta por la innovación y la sostenibilidad. El presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga (APM), Carlos Rubio, repasa en una entrevista a LA RAZÓN los principales hitos que ha alcanzado el puerto en el último año y señala las expectativas de futuro de la APM en materia de desarrollo económico y sostenibilidad.

Málaga ha cerrado el año siendo el puerto que más ha crecido porcentualmente del sistema portuario español, ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta en este 2022?

Realmente, 2021 ha ido un año muy bueno. Hemos vuelto a batir récords y estamos muy satisfechos. En cuanto al tráfico de pasajeros aún nos estamos recuperando y continuamos expectantes con la evolución de la pandemia. Y, en relación al movimiento de mercancías, para 2022 esperamos mantener la tendencia creciente. Los acuerdos alcanzados con las compañías de buques portacontenedores parecen que se van a mantener en el tiempo y tenemos muy consolidados los tráficos de graneles. Por tanto, esperamos finalizar el ejercicio con unas cifras, al menos similares o incluso superiores a las alcanzadas en 2021.

¿Cómo afecta al puerto las ambiciosas propuestas de la UE sobre el Sistema de Emisiones al sector marítimo (ETS)?

Las ETS forman parte del Pacto Verde de la UE y compartimos plenamente su filosofía. El Puerto de Málaga está completamente implicado en la consecución de los objetivos de las Naciones Unidas para la descarbonización y, sobre todo, los de la Unión Europea, que son mucho más ambiciosos.

Sin embargo, es necesario que mantengamos un equilibrio entre la actividad económica, los puestos de trabajo y la consecución de esos objetivos de reducción. Tal y como están planteados los ETS actualmente, puede provocar un desvío de rutas desde puertos europeos, especialmente desde los puertos españoles con particular gravedad para Algeciras y Málaga hacia puertos del norte de Marruecos. Frente a nuestras costas tenemos un puerto muy importante como es Tánger Med y otro que en breve se pondrá en marcha, como es Nador West. Si no se corrigen las medidas como están planteadas, el efecto sobre la reducción del carbono va a ser nulo, puesto que los mismos barcos van a seguir haciendo escalas pero en otros puertos y con las mismas emisiones. Pero en la costa española van a provocar una reducción de actividad y empleo muy importante, así que esperamos que las propuestas que se han hecho desde el Gobierno español para matizar la entrada en vigor de estas ETS sean tenidas en cuenta.

En cuanto al turismo de cruceros, Málaga fue el primer puerto peninsular en hacer escala un buque de pasajeros el pasado mes de junio, ¿cómo avanza el Puerto en su reactivación?

En relación al número de escalas ha habido una recuperación muy rápida, pero no ha ocurrido así con los pasajeros debido, en gran medida, a los protocolos y a que el sector no se ha recuperado al 100% ya que los barcos no vienen a plena capacidad. Por tanto, hemos tenido más escalas que número de pasajeros. No obstante, entendemos que la tendencia mejorará porque la mayoría de países están relajando las medidas y esto debería llevar a una reactivación completa del sector durante este año, especialmente en el segundo semestre de 2022. Confiamos en que la situación se vaya normalizando.

Vista panorámica del Puerto de Málaga FOTO: APM

Nadie concibe ya a Málaga sin su puerto, que forma parte de la vida de los ciudadanos. ¿En qué punto se encuentra el Plan Especial Puerto-Ciudad?

Bueno, yo diría que estamos en un momento clave. En una primera fase de desarrollo del Plan Especial, se abrió a la ciudad el Palmeral, Muelle Uno y Paseo de Levante. Actualmente, estamos dándole un nuevo impulso que podríamos llamar una segunda revolución en cuanto a la configuración del puerto y la apertura a la ciudad y estamos a punto de abrir otros espacios.

Un ejemplo es la Casa de Botes, que ha estado cerrada durante mucho tiempo y entendemos que es un edificio emblemático de la ciudad, acompañando a La Farola. Acabamos de adjudicar, además, un concurso para la construcción y gestión de una marina náutico deportiva en la explanada de San Andrés. Creo que el proyecto que ha ganado es magnífico y va a permitir crear una nueva centralidad en aquella zona de la ciudad. Finalmente, estamos avanzando en un proyecto que es muy complejo desde el punto de vista administrativo y procedimental, como es el desarrollo de Muelle Heredia, una zona de oficinas de lujo en pleno centro de la capital.

El Puerto de Málaga ha realizado importantes inversiones y proyectos en sostenibilidad. De hecho, la segunda fase de la iniciativa “Puerto Verde” ya ha comenzado. ¿En qué consiste?

Esto es una apuesta decidida del Puerto de Málaga en su compromiso con la sostenibilidad. La iniciativa Puerto Verde es un proyecto continuo, en el cual vamos a ir incorporando más medidas y elementos que nos permitan ser medioambientalmente sostenibles. Tras finalizar una primera fase, continuamos avanzando para reverdecer algunas zonas del puerto, especialmente aquellas que son de tránsito entre la actividad portuaria y el entorno ciudadano. Además, vamos a instalar marquesinas fotovoltaicas que permitirán una importante generación de energía a través del sol. También vamos a vamos a instalar nuevos medidores para monitorear la calidad del aire, al igual que disponemos para medir la calidad del agua. Ya con las medidas adoptadas anteriormente, conseguimos que la calidad del aire sea excelente casi todos los días del año y la calidad del agua es tan excelente que, según los biólogos, el Puerto de Málaga se ha convertido en una especie de reserva donde especies de interés vienen a reproducirse y a criarse. Asimismo, la Autoridad Portuaria recibió el certificado de Buenas Prácticas EPSA 2021 por la iniciativa Puerto Verde y el European Institute of Public Administration (EIPA) ha reconocido el compromiso y la apuesta del Puerto de Málaga por la sostenibilidad.