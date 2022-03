Una sonrisa contra la epidemia del miedo

Mientras las bombas caen sobre Ucrania, la vida gira como en un día cualquiera, mientras la muerte acorrala a los hombres dignos y honrados. Hubo un tiempo dorado, no sabemos ya cuándo, donde el ser humano se sentía a cobijo, había espacio para la sonrisa, se sentía pleno y libre. Parece que la epidemia del Covid cambió las reglas del juego para siempre hasta hacernos aún más mezquinos a todos. Juan Luis Muñoz Escassi (Sevilla, 1972) dirige la AFA (Asociación y Fundaciones Andaluzas) y desde hace varios años se deja la vida, la ilusión y su propia salud para desarrollar la actividad solidaria #retopichón. Pese a tanto dolor como ve, no se cansan de aportar por el optimismo. «Creo que se nos está olvidando el vivir. Estamos atravesando una crisis sanitaria en el mundo que no ha vivido nadie, pero la sociedad ha olvidado el vivir, porque buscamos una normalidad, pero nos falta la capacidad de adaptarnos a lo que se nos ha venido encima. Siendo capaces de vivir y seguir para adelante. Después de tantos problemas la vida tiene que seguir adelante, porque después del Covid la vida puede ser cualquier cosa. En ese sentido, me encuentro que nos olvidamos de que hay muchas cosas que existen». Continuar a pesar de todo lo que nos suceda, no dar nunca nuestro brazo a torcer, aunque nos cueste la vida, porque siempre hay una alternativa. «El miedo es una enfermedad epidémica que nos afecta a todos, está en el mundo, y cuando tú no puedes visualizar el futuro que quieres muchísima gente se paraliza. Nadie sabe cómo vendrán las cosas, pero hay una epidemia de miedo, que paraliza, porque no nos permite avanzar». Si eres capaz de darle la mano al que está a tu lado, ya has logrado más de la mitad de lo que tenías previsto. En sus encuentros trata de motivar a los demás para que le saquen el mayor jugo posible a la vida, para que se den una segunda oportunidad. «No soy ni psicólogo ni psiquiatra, ni coach, sólo les cuento mis experiencias y mis errores. El aprendizaje es importante y quiero que gracias a que vena que siendo una persona muy normal se pueden hacer muchas cosas. No quiero motivar, no quiero que la gente mañana salga a correr, pero sí que, si cambias aspectos de tu vida, ésta cambia. Todo el mundo se queja muchísimo, pero al final no hacen muchos cambios en su vida. Si sólo te quejas y no cambias, tendrás lo mismo. Es cierto que cuesta trabajo, por eso no se cambia, pero al final uno empieza a ver cómo muchos aspectos de la vida se transforman».

A la sonrisa la llama el pegamento social, «mejora nuestro aspecto, es gratis; y todo depende de una decisión personal. Es una actitud, a pesar de los problemas, de sonreír. Es una actitud y creo que perdemos la noción de lo que tenemos. Nos han hecho realistas, que puede ser de las peores cosas que hay en el mundo. Cuando entramos en el colegio queremos ser astronautas, escritores, bomberos, científicos, y cuando salimos lo que pensamos es en la seguridad de ser funcionarios. ¿Qué nos ha sucedido por el camino? ¿Qué nos han hecho? Lo peor que nos han hecho es que nos han hecho realistas. Cuando nacemos ya lo hacemos al 100%, todo nos parece posible, y cuando nos hacemos mayores nos sucede lo contrario. Creo que nos faltan ganas de vivir, de ilusionarse, de trabajar. Vivimos en un momento en el que todo el mundo nos pide derechos, pero casi nadie se pregunta por lo que puede aportar, por defender su papel. ¿Qué aportamos cada uno en su pequeño rincón del mundo?».

En muchas de las carreras que participa suele quedar el último o el penúltimo, aunque le importa más alcanzar la meta de la amistad y la sonrisa. «Están siendo unos días muy tristes por lo que veo y escucho, tengo una sensación muy rara en el cuerpo y no te engañaría si te dijera que se me ha escapado alguna lágrima. Sigo siendo optimista, pero cosas como esta son difíciles de digerir».