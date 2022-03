Vox secunda la declaración institucional por la acogida de refugiados

El Parlamento de Andalucía condenó ayer de forma unánime, a través de una declaración institucional, la invasión rusa en Ucrania y ha abogado por favorecer la acogida de refugiados en la comunidad para «paliar la grave crisis humanitaria y proteger sus derechos humanos». Vox también secundó esta declaración institucional,si bien en un inicio se mostró contraria a la acogida.

La Junta de Andalucía ha habilitado ya 1.200 plazas para la acogida de ciudadanos ucranianos que huyen de la guerra, pero ayer el presidente Juanma Moreno, insistió en el deber del Gobierno de coordinar esta ayuda. Por eso, anunció que en la próxima Conferencia de Presidentes solicitará a Pedro Sánchez un plan estatal para la acogida de refugiados y que habilite un fondo de solidaridad con Ucrania.

Mientras tanto, el envió de ayuda por parte de las distintas administraciones y particulares no cesa. El Ayuntamiento de Málaga anunció que destinará 50.000 euros el envío de ayuda humanitaria y el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, informó de que se destinarán 100.000 euros para el asilo de refugiados.

Precisamente, para interesarse del procedimiento de acogida, la cónsul ucraniana en Málaga, Svitlana Kramarenko, mantuvo un encuentro con el delegado del Gobierno, Pedro Fernández. Le explicó que la solicitud de protección temporal se puede solicitar desde el Servicio de Extranjería de las comisarías de Policía Nacional, así como en los centros de recepción habilitados, en donde los funcionarios de la Policía tomarán sus datos identificativos y otros elementos necesarios y se les expedirá un resguardo acreditativo de su solicitud de protección, en el que constará además un NIE asignado.

Museo Ruso de Málaga

Por otro lado, en Málaga también se debate el futuro del Museo Ruso. A este respecto, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, informó ayer durante su comparecencia en el pleno extraordinario que las exposiciones no se podrán renovar y volvió a incidir en mantener abierto el espacio, por lo que permanecerá «hibernado». Además, reiteró que se hará lo que diga el Gobierno y la UE. De la Torre dejóclaro que, «desde el primer minuto», ha tratado que desde el Ayuntamiento se pudiera impulsar la ayuda humanitaria al pueblo ucraniano «en todos los sentidos» y que, también, la invasión «que Putin ordenó sobre Ucrania, no afectara en lo posible al Museo de Arte Ruso en Málaga». En este punto, se refirió a que las sanciones económicas establecidas han afectado a la pinacoteca al no poderse realizar trasferencias, como ya lo confirmó con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y con Guzman Palacios, director de Relaciones Culturales.

«A partir de las exposiciones que tenemos ahora, la renovación de las mismas no es factible», señaló el regidor, aunque, no obstante, recordó que Palacios le dijo que «ese hecho no debiera impedir que el museo con lo que tiene actualmente pudiera permanecer abierto». La oposición, por su parte, criticó a de la Torre haber convocado el pleno para «limpiar su imagen», después de que en un inicio se negara a devolver la medalla Pushkin que Putin le otorgó cuando se abrió el Museo Ruso.